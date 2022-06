In april stond er 296,9 miljard euro op de Belgische spaarboekjes, zo blijkt uit statistieken die de Nationale Bank vrijdag bekendmaakte. Dat is bijna 4 miljard euro minder dan in maart, en de tweede daling op rij.

De Nationale Bank waarschuwde eerder al dat het voorbarig is om als verklaring te wijzen naar de stijgende levensduurte.

Volgens De Tijd is de forse daling in april vooral het gevolg van de maatregel van BNP Paribas Fortis om een plafond van 250.000 euro te hanteren op gereglementeerde spaarrekeningen. Die maatregel ging op 1 april in. Andere banken zoals ING beperkten ook al de spaarinlagen waarvoor ze een minimumrente van 0,11 procent moeten betalen.

In maart stond er nog 300,7 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. Dat was toen een daling met 656 miljoen euro tegenover februari, de eerste daling in bijna een half jaar tijd.

Door de hoge inflatie, vooral voor energie en boodschappen, klagen gezinnen dat ze moeilijker rondkomen. De volgende maanden zullen moeten uitwijzen of de daling op de spaarboekjes structureel is of niet. De Nationale Bank wees er eerder nog op dat ze voor dit jaar uitgaat van een gemiddelde koopkrachtstijging voor de Belgen, onder meer doordat er meer mensen aan het werk zijn.

De Nationale Bank waarschuwde eerder al dat het voorbarig is om als verklaring te wijzen naar de stijgende levensduurte. Volgens De Tijd is de forse daling in april vooral het gevolg van de maatregel van BNP Paribas Fortis om een plafond van 250.000 euro te hanteren op gereglementeerde spaarrekeningen. Die maatregel ging op 1 april in. Andere banken zoals ING beperkten ook al de spaarinlagen waarvoor ze een minimumrente van 0,11 procent moeten betalen. In maart stond er nog 300,7 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. Dat was toen een daling met 656 miljoen euro tegenover februari, de eerste daling in bijna een half jaar tijd. Door de hoge inflatie, vooral voor energie en boodschappen, klagen gezinnen dat ze moeilijker rondkomen. De volgende maanden zullen moeten uitwijzen of de daling op de spaarboekjes structureel is of niet. De Nationale Bank wees er eerder nog op dat ze voor dit jaar uitgaat van een gemiddelde koopkrachtstijging voor de Belgen, onder meer doordat er meer mensen aan het werk zijn.