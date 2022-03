De Belgische rente is de jongste dagen weer aan het stijgen, na een dip als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. De langetermijnrente klom maandagvoormiddag tot ongeveer 0,87 procent. Dat is het hoogste niveau sinds het najaar van 2018.

Een duurdere rente maakte woningkredieten duurder. Ze is ook slecht nieuws voor de schatkist die op termijn meer dreigt te moeten betalen als België geld ophaalt op de internationale markten. De hogere rente houdt verband met de aankondiging van de Europese Centrale Bank dat ze het monetair beleid gaat verstrakken, om de hoge inflatie te bekampen.

De tijd van ultralage rentes op staatspapier is alweer even geleden. Door de coronapandemie dook de Belgische langetermijnrente zelfs een hele tijd onder nul. Bij een negatieve rente steken investeerders geld toe, waardoor onze schatkist minder moest terugbetalen dan het bedrag dat men ontleende. Het dieptepunt dateert van november 2020, toen de Belgische tienjaarsrente afklokte rond de -0,440 procent. Sinds december 2021 echter is het sentiment gekeerd: de Belgische langetermijnrente is weer positief en gaat - met een korte pauze door de Oekraïnecrisis - resoluut verder omhoog.

