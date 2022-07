Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) verwelkomt het Federaal Plan voor de Strijd tegen Armoede en Ongelijkheid, waarvoor de federale regering vrijdag het licht op groen heeft gezet. Het BAPN is vooral tevreden dat het plan structurele maatregelen omvat die de onderliggende oorzaken van armoede aanpakken.

Zowat een op de vijf Belgen leeft in armoede of in sociale uitsluiting. Dat gaat gepaard met problemen zoals het betalen van de huur of energierekening of het uitstellen van medische kosten.

Om de impact van de verschillende crisissen (corona, energiecrisis, inflatie ...) te helpen dragen, werden al verschillende urgentiemaatregelen genomen, maar BAPN onderstreept dat er nood is aan een structureel beleid om mensen op een duurzame manier uit de armoede te halen.

Daarom verwelkomt de armoedeorganisatie het nieuwe plan van minister voor Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS). Daarnaast is BAPN ook te spreken over de interministeriële conferentie die in september op het menu staat om de aanpak met de deelstaten te coördineren.

Het BAPN roept de minister op om mensen in armoede actief te betrekken bij de monitoring en evaluatie van het plan en om werk te maken van een federale wet armoedebestrijding.

