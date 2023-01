Belgen werden ruim 23 miljard armer in het derde kwartaal

Het netto financieel vermogen van de Belgen is tijdens het derde kwartaal verder gezakt, met 23,6 miljard euro, zegt de Nationale Bank donderdag. In het eerste kwartaal werden de Belgen globaal 34 miljard armer, in het tweede kwartaal zelfs 53 miljard armer.