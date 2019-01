Banken zien spaarboekjes aanzwellen

De vier grootbanken noteren een groei van de spaartegoeden. Marktleider BNP Paribas Fortis, inclusief dochterbank Fintro, klokte op 31 december 2018 af op 61,44 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes. Een jaar eerder was dat nog 58,45 miljard euro. ING België kende de grootste toename onder de grootbanken. De bank sloot het jaar af op 38,11 miljard euro. Een jaar eerder was dat 30,36 miljard euro. Bij KBC en de Franstalige dochter CBC stopte de teller op 41,95 miljard euro, of 3,43 miljard euro meer dan een jaar eerder. Belfius zag de gereglementeerde spaarboekjes op een jaar tijd met 2,2 miljard euro verdikken tot 38,4 miljard euro.

Ook de kleinere banken noteren groei. Zo komt Argenta bijvoorbeeld uit op 24,2 miljard euro, of 1,1 miljard euro meer dan eind 2017.

'Risico-averse beleggers verkiezen, ondanks de historisch lage rente, nog vaak de spaarrekening als een financiële reserve, mede omwille van de liquiditeit, de depositogarantie en de vrijstelling aan roerende voorheffing tot een bedrag van 960 euro', legt Belfius de stijging uit.

Belfius ziet de spaartoename wel gepaard gaan met een toegenomen vraag naar beleggingen door klanten die meer rendement nastreven. Idem bij KBC: 'De blijvend lage rente op spaarrekening zorgt ervoor dat spaarders hun zoektocht naar rendement voortzetten.' Zo noteerde KBC 18 procent meer beleggingsplannen. Beide banken merken dat de beleggers gespreid instappen.