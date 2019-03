Banken lanceren instantbetalingen

De invoering van de supersnelle betalingen tussen banken was aanvankelijk gepland voor november 2018, maar werd verschillende keren uitgesteld. Nu is het dus zo ver. 'Bij de deelnemende banken zullen klanten vanaf vandaag instantbetalingen kunnen ontvangen, en bij de meeste ook kunnen versturen', zegt Febeflin-woordvoerster Isabelle Marchand.

De flitsbetalingen zullen de klok rond mogelijk zijn, ook op feestdagen en in het weekend. De deelnemende banken zijn Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & Co, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels en vdk bank. Andere banken, waaronder AXA Bank, zullen de dienst in de toekomst aanbieden.

De klassieke overschrijving die soms meerdere dagen op zich kan laten wachten, verdwijnt niet. De instantoverschrijving is een nieuwe, bijkomende dienst.

Verschillende aanpak

Toch zullen nog niet alle klanten van de deelnemende banken er meteen gebruik van kunnen maken in alle omstandigheden, zo blijkt uit een rondvraag bij de grootbanken. Marktleider BNP Paribas Fortis lanceert de dienst voorlopig bijvoorbeeld enkel voor bedrijfsklanten. In de uitrolfase is het gratis, maar vanaf 1 april kost een transactie 50 eurocent. De uitrol voor particulieren is voor 'binnenkort', zegt woordvoerster Hilde Junius.

Belfius biedt de instantbetalingen momenteel dan weer enkel aan via het kantoor, maar zeer binnenkort ook via de elektronische kanalen. Belfius rekent 1,25 euro per transactie aan.

KBC pakt het nog anders aan. Bij klanten die een Plusrekening of een zakelijke rekening hebben, zullen overschrijvingen via een digitaal kanaal voortaan automatisch als instantoverschrijving verwerkt worden als de tegenpartij zulke betalingen kan ontvangen. Klanten met een gratis rekening kunnen geen instantoverschrijvingen doen, al gebeuren overschrijvingen binnen de KBC-groep wel altijd in real-time.

Bij ING zullen particuliere klanten binnenkort automatisch en gratis via de toepassingen Home Bank en Smart Banking gebruik kunnen maken van de instantbetalingen, zonder dat ze daar iets voor moeten doen. Bedrijfsklanten zullen hun overschrijvingen enkel op verzoek meteen kunnen laten uitvoeren. Zij betalen 6,05 euro per transactie.