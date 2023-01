Beobank is voorlopig de laatste bank in een steeds langere rij banken die sinds 15 december beslisten de spaarrente op te trekken en/of oude of nieuwe spaarformules te lanceren. ING België besliste nog nipt in 2022 om de andere grootbanken Belfius en KBC te volgen. Het is enkel nog wachten op BNP Paribas Fortis om als vierde grootbank te plooien. Maar waar krijgen spaarders nu de hoogste vergoeding?

Beobank kondigde op de eerste werkdag van 2023 een verhoging van de rentevoet op haar gereglementeerde spaarrekening aan, die vanaf 1 februari ingaat. Klanten krijgen voortaan 0,3 procent basisrente en 0,1 procent getrouwheidspremie, die pas na twaalf maanden verworven is. Dat is weliswaar meer dan het wettelijke minimum (0,01% + 0,1%) dat Beobank de spaarders vandaag belooft, maar u kunt beter krijgen.

Beobank maakt zichzelf aantrekkelijker voor "elke nieuwe klant" en "alle particuliere klanten" met meer dan 50.000 euro spaargeld. Bij de nieuwe gereglementeerde spaarrekening Save Plus hangt de rente namelijk af van de hoeveelheid spaargeld. Wie meer dan 50.000 euro op een spaarrekening heeft, krijgt vanaf 1 februari 0,25 procent basisrente en 0,80 procent premie. Met een totale vergoeding van 1,1 procent zit de Save Plus van Beobank in de kopgroep, maar toch kunnen spaarders elders meer in de wacht slepen.Hoogste vergoeding voor grote bedragenVoor wie tussen 125.000 en 200.000 euro op een spaarrekening heeft, is Santander Consumer Bank met voorsprong de hoogste bieder. De bank biedt 0,8 procent rente en 0,8 procent premie. Let wel: er geldt slechts een depositogarantie voor spaarboekjes tot 100.000 euro per persoon en per bank. Een bedrag tot 200.000 euro op een gemeenschappelijke rekening van een koppel is dus gegarandeerd bij een faillissement, op een individuele rekening is slechts 100.000 euro gegarandeerd. Bij Santander is Spanje het land van de Europese Unie dat garant staat voor de uitbetaling van die 100.000 euro als de bank over de kop zou gaan.Deutsche Bank lanceert op 9 januari een nieuwe spaarrekening, DB Silver Account, waarop de rente zich aanpast aan het bedrag dat gestort wordt. Enkel voor bedragen boven 250.000 euro zit er 1 procent totale vergoeding in (0,4%+0,6%). Deutsche Bank opereert onder Duitse vlag en garandeert dus ook de 100.000 euro per persoon. Er zijn verschillende kleinere banken - Keytrade Bank, CKV en CPH - die ook voor kleinere bedragen in totaal 1 procent beloven aan spaarders die hun geld een jaar lang kunnen missen.Hoogste vergoeding voor alle bedragenVoor lagere bedragen - ook minder dan 50.000 euro - afficheren Santander en NIBC Direct de hoogste vergoeding. Al is er bij Santander meer basisrente (0,5% + 0,9%) dan bij NIBC Direct (0,3% + 1,1%). Als u niet zeker bent dat u een heel jaar van uw spaargeld kunt afblijven, dan kiest u het beste voor de hoogste basisrente. Die rente tikt van dag één aan en wordt telkens op 1 januari op de rekening gestort. De premie komt er pas bij na een jaar, op voorwaarde dat u het geld bij dezelfde bank liet staan, en wordt pas het kwartaal volgend op zo'n periode van twaalf maanden klantentrouw uitbetaald. NIBC Direct is een Nederlandse bank.Hoogste spaarrente bij Belgische bankAion Bank is een Belgische bank, die nog iets meer vergoeding biedt voor spaargeld aan abonnees (0,5% + 1%). Een abonnement kost minstens 3,9 euro per maand. Wie nog andere diensten van Aion gebruikt, kan hiermee beter af zijn dan bij Santander en NIBC. Wie geen gedoe met abonnementen wilt, komt bij MeDirect uit. MeDirect Fidelity Sparen brengt 0,2 procent basisrente en 0,85 procent getrouwheidspremie op. Of voor wie vooral focust op de hoogste basisrente: MeDirect Dynamic Sparen levert 0,55 procent basisrente op en 0,15 procent premie.Hoogste vergoeding voor kleine bedragenING België herlanceert vanaf 9 januari ING Tempo Sparen, een rekening waarop slechts 500 euro per maand gespaard kan worden. Die rekening levert 0,7 procent rente en 0,7 procent premie op en is dus interessant voor de kleine, regelmatige spaarders. Met die vergoeding concurreert ING België met de internetspaarbanken Santander en NIBC Direct.Argenta haalt op 1 februari 2023 de Groeirekening vanonder het stof, met een hogere getrouwheidspremie voor klanten die mondjesmaat op langere termijn een bedrag willen sparen. De basisrente bedraagt 0,15 procent, minder dus dan op de gewone spaarrekening, maar de premie is met 0,75 procent een pak hoger dan op de gewone spaarrekeningen van Argenta. Ook bij deze bank is de maximale storting per maand 500 euro. Daarmee zit de Groeirekening nog niet bij de best renderende rekeningen. Voor wie op zoek is naar onestopshopping blijft Argenta net als Keytrade wel een bank met weinig kosten en een aantal andere voordelen.Een overzicht van alle renteverhogingen:Belfius was de eerste bank en dus ook de eerste grootbank om te reageren op de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) om de beleidsrente met 0,5 procentpunt te verhogen op 15 december. Die ECB-beslissing volgde op twee grotere renteverhogingen met 0,75 procentpunt. De centrale bank nam ook nog andere maatregelen om geld en krediet weer duurder te maken."De nieuwe renteverhoging die de ECB op 15 december 2022 aankondigde, bevestigt duidelijk dat de rentestijging van structurele aard is", klonk het in een persbericht van Belfius, dat minder dan een kwartier na het persbericht van de ECB in onze mailbox zat. Op 2 januari verhoogde de rente op de bestaande gereglementeerde spaarrekening van 0,01 tot 0,35 procent en de premie van 0,10 tot 0,15 procent. Zowel de rente als de premie op het spaarboekje van Belfius stond op het wettelijke minimum. Voor mensen die hun spaargeld het komende jaar niet hoeven aan te spreken, lanceerde Belfius eveneens op 2 januari een iets beter renderend alternatief: de Belfius Fidelity spaarrekening, met een basisrente van 0,15 procent en een getrouwheidspremie van 0,65 procent.Ook KBC vertaalde enkele dagen later naar eigen zeggen het beleid van de ECB naar zijn klanten. De spaarders genieten bij KBC vanaf 8 januari 0,35 procent rente en 0,25 procent premie in plaats van het wettelijke minimum. De oude spaarformule Start2Save wordt ook nieuw leven ingeblazen. Met die formule kunnen voor stortingen tot 500 euro per maand nog ietwat meer intresten gesprokkeld worden (0,15% rente + 0,75% premie).ING België beslisteop de valreep in 2022 om de spaarders beter te gaan vergoeden: met een nieuwe spaarrekening en hogere rentes voor bestaande spaarrekeningen. Daarmee staat de teller op drie van de vier grootbanken. Enkel bij BNP Paribas Fortis blijft het voorlopig stil over de spaarrentes. Vanaf 9 januari ING België krijgen spaarders 0,4 procent basisrente en 0,1 procent premie op de bestaande rekening en 0,35 procent rente plus 0,65 procent premie op de nieuwe spaarrekening, die dus vooral interessant is voor mensen die een jaar lang van hun spaargeld kunnen afblijven.Argenta kwam als uitdager van de vier grootbanken op 29 december met een persbericht over de spaarrentes. Daarin noemt de bank zich de tweede grootste bank in Vlaanderen "qua klantenaantal" voor gezinnen en particulieren met "een heel trouw spaarpubliek". Vanaf 1 februari gaat de basisrente op de e-spaar- en Maxirekening naar 0,35 procent en de getrouwheidspremie naar 0,25 procent.Crelan/AXA, Triodos Bank en Deutsche Bank voegden zich in de week voor kerst toe aan de steeds langere lijst met banken die de spaarders een hogere vergoeding gunnen. De gunstigere spaarvoorwaarden bij de fusiebank Crelan/AXA en Nagelmackers gaan in op 16 januari. De basisrente op alle spaarrekeningen van Crelan/AXA, behalve het iHorizon Boekje (0,15%), komt vanaf midden januari op 0,35 procent. De premie bedraagt afhankelijk van het boekje 0,15 of 0,25 procent. Enkel op het iHorizon Boekje krijgen trouwe klanten 0,45 procent na een jaar.Bij Nagelmackers klink het dat er "nu de Europese Centrale Bank haar rentebeleid aanpast" ruimte is voor - eveneens - 0,35 procent basisrente en een getrouwheidspremie van 0,15 procent op de gewone spaarrekening. Bij de Superior+ is de basisrente lager (0,15%) en de getrouwheidspremie hoger (0,65%).Bij Deutsche Bank krijgt de spaarder meer rente vanaf 9 januari. De nieuwe tarieven voor de DB Intensive Plus (0,35% basisrente + 0,15% getrouwheidspremie), DB E-Fidelity en DB E-Saving Account (0,15%+0,35%) zitten niet bij de hoogste tarieven op de markt. Bij Triodos is het wel wachten tot 1 maart vooraleer de nieuwe voorwaarden in voege gaan. De bank gaf de spaarders al een tijdje geen rente meer. De gereglementeerde spaarboekjes werden twee jaar geleden afgevoerd. Vanaf maart verandert dat opnieuw. "De niet-gereglementeerde spaarrekeningen zullen worden omgezet in gereglementeerde spaarrekeningen, tenzij de spaarder zich hiertegen verzet. De wijziging van het type rekening moet minstens twee maanden van tevoren worden aangekondigd", klinkt het in het persbericht. Voor de nieuwe gereglementeerde spaarrekeningen zal vanaf 1 maart een basisrente van 0,35 procent en een getrouwheidspremie van 0,25 procent gelden.Een aantal kleinere banken, zoals de traditionele, kleine West-Vlaamse spaarbank CKV en de internetbanken Santander Consumer Bank, Keytrade Bank, MeDirect en NIBC Direct, kwamen al voor de jongste ECB-beslissing tot inkeer. Ze kwamen voor de grootbanken aan de verzuchtingen van de spaarders tegemoet door de rente één of zelfs twee keer te verhogen.Ook de duurzame bank vdk had, volgens het persagentschap Belga, de vergoeding voor de digitale E-spaarrekening op 1 december al verhoogd tot 0,15 procent en de premie tot 0,35 procent. In de nasleep van de ECB-beslissing kwam vdk nu ook met een hogere vergoeding voor zijn Jovo-jongeren- en Rentespaarrekening: de basisrente bedraagt sinds 2 januari 0,25 procent en de getrouwheidspremie 0,25 procent. Beide stonden voordien op het minimum (0,01% + 0,1%).De inflatie is het voorbije jaar pijlsnel de lucht ingeschoten. Dat maakt dat spaarders met 1.000 euro, die ze een jaar geleden op hun spaarrekening hebben gezet, vandaag 10 procent minder kunnen kopen dan een jaar geleden. Klassiek komen de banken aan het einde van het oude jaar of bij de start van het nieuwe jaar met allerlei tariefverhogingen. Daarrond is het nu wel wat stiller dan andere jaren.