Door de aanpassing van de belastingschalen in de bedrijfsvoorheffing, zullen alle Belgen vanaf 1 januari hun nettoloon zien stijgen, zowel in de private als in de openbare sector. Volgens HR-dienstverlener SD Worx gaat het om minstens 50 euro netto per maand die men meer zal gaan verdienen, of 600 euro netto per jaar.

De stijging staat los van de automatische loonindexering, die voor een pak werknemers uit de privésector ook op 1 januari valt en het nettoloon dus nog meer zal doen stijgen.

De aanpassing van de belastingschalen in de bedrijfsvoorheffing - het deeltje loon dat maandelijks wordt afgehouden door de fiscus, red. - is eveneens gelinkt aan de inflatie. 'Door de zeer hoge inflatie kennen we ook een hogere indexering van de belastingtarieven, waardoor een groter deel van je loon in een lagere belastingschaal terechtkomt, met een hoger netto loon tot gevolg', legt het HR-bedrijf uit. Al zijn er wel nog verschillen per gezinssituatie. SD Worx maakte berekeningen voor brutomaandlonen van 2.000 euro, 2.750 euro, 3.750 euro en 4.500 euro, en komt uit op minstens 50 euro meer per maand tot maximaal 70 euro meer.

Twee jaar geleden leverde de aanpassing van de belastingschalen een Belgische werknemer gemiddeld 5 euro per maand of 60 euro per jaar op, vorig jaar ongeveer 240 euro per jaar.

