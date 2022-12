Het aantal mensen dat op het einde van de maand de eindjes nog moeilijk aan elkaar geknoopt krijgt, stijgt snel. Financiële zorgen staat ondertussen met stip op één bij de dingen waar we wakker van liggen, blijkt uit het rapport van de Mental Assessment Group.

Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg maandag.

43,4 procent van de Belgen geeft aan dat ze op het einde van de maand moeilijk of niet rond komen, tegenover 36 procent vorig jaar. Momenteel spreekt één op de drie Belgen z'n spaargeld al aan. En kopen op krediet zit in stijgende lijn. 'Veel Belgen houden weinig of niks over op het einde van de maand. Wie geen buffer had, komt nu echt in de problemen. De loonindexering dekt geenszins de stijgende kosten, en is tegelijk voor bedrijven een zo zware kostenfactor dat ze vermoedelijk personeel moeten laten vertrekken', zegt professor economie Bart Chiau, die de studie mee begeleidt. En hij vreest dat de grote klappen nog moeten komen.

Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg maandag.43,4 procent van de Belgen geeft aan dat ze op het einde van de maand moeilijk of niet rond komen, tegenover 36 procent vorig jaar. Momenteel spreekt één op de drie Belgen z'n spaargeld al aan. En kopen op krediet zit in stijgende lijn. 'Veel Belgen houden weinig of niks over op het einde van de maand. Wie geen buffer had, komt nu echt in de problemen. De loonindexering dekt geenszins de stijgende kosten, en is tegelijk voor bedrijven een zo zware kostenfactor dat ze vermoedelijk personeel moeten laten vertrekken', zegt professor economie Bart Chiau, die de studie mee begeleidt. En hij vreest dat de grote klappen nog moeten komen.