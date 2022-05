Een wereldreis hoeft geen verre en vooral dure droom te zijn. Wie het slim aanpakt en er de tijd voor neemt, heeft weinig geld nodig.

Gaan millennials anders met geld om dan babyboomers? We laten hen graag zelf aan het woord. Stefan Willems is een van de drie oprichters van de website Spaarvarkens.be.

"Wow, ik wil ook ooit een wereldreis maken. Maar daarvoor heb ik nog niet genoeg gespaard." Dat hoor ik vaak als ik met mensen bel. Ik zit aan dag 324 sinds ik geëmigreerd ben uit België en op wereldreis ben vertrokken. De beste beslissing die ik ooit heb genomen. Ik heb met mijn auto twaalf landen doorkruist, vanuit West-Europa naar Oost-Europa en het Midden-Oosten. Financieel zijn me twee zaken opgevallen: de financiële buffer die ik had opzijgezet, is veel groter dan achteraf nodig bleek, en hij krimpt veel minder snel dan ik had verwacht. Meer zelfs, ik spaar nu meer dan toen ik nog in België woonde. Die dure reis waar ik me op had voorbereid, blijkt helemaal niet zo duur te zijn. Raar, want iedereen kent wel de verhalen van andere Belgen die duizenden euro's per maand uitgeven aan hun wereldreis. Een van de redenen is dat die mensen vaak niet bereid zijn hun tijd te nemen tijdens een wereldreis. Ze willen in enkele maanden de hele wereld zien en zo veel mogelijk meemaken in een zo'n kort mogelijke tijd. Dat is niet alleen enorm stresserend, maar ook heel duur. Want dan moet je alles plannen en minutieus uittekenen. En dan kom je al snel in de verleiding om met organisaties in zee te gaan die dat voor jou doen. Waardoor voedsel, transport en verblijf in het buitenland plots even duur lijkt te zijn als in het Westen. Mijn belangrijkste tip is dan ook: doe aan slow travel, met een focus op connecties leggen met mensen en leren over de lokale cultuur, voeding en muziek. Die momenten zul je ook nog jaren met je meenemen, meer dan de snelle foto's van een grote kerk of pittoresk dorp dat je even bezocht hebt. En werk onderweg, nu afstandswerk nog nooit zo makkelijk is geweest als nu. De grootste uitgavenpost voor een wereldreiziger is huisvesting. Ik gebruik altijd Booking.com voor de eerste nacht, zodat ik een betrouwbaar onderkomen heb, of couchsurfing.com, waardoor ik meteen bij een lokale persoon een overnachting heb. Vanaf dag twee ga ik op zoek naar een appartement dat ik huur voor een maand of langer. De prijzen variëren, maar zijn doorgaans ongeveer 75 procent lager dan in België. Momenteel betaal ik 270 euro voor mijn appartement van 70 vierkante meter in Bulgarije, met een geweldig uitzicht op het Pirin-gebergte. Water, gas, internet en elektriciteit zijn inbegrepen. In duurdere regio's, zoals West-Europa, gebruik ik de kampeertent die in mijn auto ligt. Vergeet ook niet dat er genoeg mensen in het buitenland zijn die graag mensen een overnachting aanbieden in ruil voor je verhalen. Ik vergeet nooit hoe mijn reispartner ooit via Grindr gedurende een week een gratis overnachting regelde bij een welgestelde Duitser op zijn landgoed. Maar dat is wellicht eerder iets voor de meer avontuurlijk ingestelde mensen onder ons. Dit soort slow travel zorgt er ook voor dat je andere kosten fors omlaag kunnen. Maar als je een tijdje op één plaats blijft, kun je het perfect gebruiken als uitvalsbasis om goedkope vliegtickets te boeken en van daaruit de wereld te verkennen. Dit jaar ben ik vanuit Bulgarije naar Jordanië gevlogen voor amper 4,99 euro. Als er geen tijdsdruk is, kun je de reizen zo inplannen dat je kosten 80 procent lager liggen.