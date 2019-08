Van de 25,7 miljoen passagiers die Brussels Airport in 2018 over de vloer kreeg, vlogen er ruim 4,1 miljoen van of naar Spanje. Daarmee is Spanje - waartoe ook de Canarische Eilanden behoren - veruit de populairste bestemming vanuit Zaventem.

Na Spanje volgen Italië (ruim 1,9 miljoen reizigers) en Duitsland (1,8 miljoen) als populairste bestemming vanuit Zaventem, blijkt uit de publicatie 'BRUtrends', een jaarlijks overzicht van de belangrijkste cijfers en tendenzen van de luchthaven.

Bijna de helft van de Spanje-reizigers trekt naar of komt van Madrid en Barcelona. Dat zijn de twee populairste steden waarmee Brussels Airport verbonden is (met respectievelijk 1 miljoen en 940.000 passagiers). Op drie staat de Portugese hoofdstad Lissabon (734.000). Bijna vier op de vijf reizigers (ruim 20 miljoen) maken van Brussels Airport gebruik voor een Europese vlucht, de rest (5,5 miljoen) vliegt intercontinentaal. Op die intercontinentale vluchten zijn is New York de populairste bestemming (473.000 reizigers in 2018, of 8,5 procent van de langeafstandsreizigers), voor Dubai (343.000) en Tel Aviv (288.000).

De statistieken leren ook dat vier op de tien passagiersvluchten die op Brussels Airport landen of opstijgen, vliegtuigen zijn van Brussels Airlines (ruim 81.000 van de 202.658 vluchten die in 2018 plaatsvonden). Ryanair is op basis van het aantal bewegingen de op een na grootste passagiersmaatschappij (13.939 bewegingen, of 6,6 procent), gevolgd door TUIfly (11.918 vluchten, of 5,9 procent). De tien grootste maatschappijen waren vorig jaar samen goed voor 69 procent van de passagiersvluchten op Zaventem.

En nog opvallend: zes op de tien vluchten met passagiers worden uitgevoerd met maar drie toesteltypes. De Airbus A319 is goed voor ruim 26 procent van de vluchten en de Airbus A320 voor 21 procent (twee types die ook Brussels Airlines veel gebruikt), en de Boeing 737-800 (waarmee Ryanair vliegt) voor nog eens 12,5 procent. Brussels Airport had vorig jaar in totaal 68 passagiersmaatschappijen als klant, die vluchten uitvoerden naar 70 landen. Er waren ook 17 cargomaatschappijen actief.