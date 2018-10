Socialistische vakbond wil hogere minimumlonen in horeca

De vakbondseis voor een hoger loon in de horecasector komt overgewaaid uit de VS, waar vakbonden al jaren strijden voor hogere lonen in de fastfoodsector. In eigen land zijn de vakbonden mee op de kar gesprongen. Dit jaar wordt actie gevoerd bij Bemora in Wilrijk, de federatie van de restaurtantketens.

Vandaag bedraagt het minimumloon in de horecasector 12 euro, aldus Alain Detemmerman, co-voorzitter van ABVV Horval, de socialistische vakbond die de belangen verdedigt van de werknemers in onder meer de horecasector. Dat moet naar 14 euro, vindt de vakbond.

"Studies hebben reeds aangetoond dat werkenden een minimum bruto-uurloon van 14 euro moeten verdienen (2.300 euro bruto per maand), wat overeenkomt met een maandelijks nettoloon van ongeveer 1.500 euro. Die koopkracht is nodig om te kunnen voorzien in een normaal levensonderhoud", aldus ABVV Horval.

Volgens Detemmerman maakt de eis om het minimumloon op te trekken in de horecasector deel uit van een algemene vraag van de socialistische vakbond voor hogere minimumlonen. Hij verwijst bijvoorbeeld naar seizoensplukkers, waar minimumlonen van 9 euro gelden.