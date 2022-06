De Vlaamse regering startte in 2019 een pilootproject waarbij een zelflerende, geautomatiseerde sturing op de elektrische ruimte- en waterverwarming geplaatst werd in 200 sociale woningen. Dat project wordt nu uitgebreid naar 1.700 sociale woningen in Vlaanderen. Met de tool kan een huishouden jaarlijks tot 20 procent besparen op het energieverbruik.

In Vlaanderen worden 150.000 woningen verwarmd met accumulatieverwarming en elektrische boilers. De gebruikers van die elektrische weerstandsverwarming worden momenteel geconfronteerd met een sterk verhoogde factuur door de stijging van de energieprijzen. De plaatsing van meet- en sturingsapparatuur kan soelaas bieden voor die gezinnen, om hun rekening met een kleine ingreep op korte termijn te doen dalen.

In 2019 startte Vlaanderen een proefproject waarbij in ruim 200 sociale woningen een zelflerende, geautomatiseerde sturing op de elektrische ruimte- en waterverwarming geplaatst werd.

De resultaten toonden een energiebesparing van gemiddeld 16 procent op verwarming en ruim 20 procent voor warm water aan, zonder dat het comfort verminderde. Aan de huidige prijs komt dat gemiddeld neer op een besparing van ongeveer 352 euro per jaar, waarmee de apparatuur op gemiddeld 15 maanden terugverdiend wordt. De kostprijs van de apparatuur bedraagt minder dan 200 euro. De installatie neemt ongeveer een uur in beslag.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bracht zaterdag een bezoek aan het pilootproject uitgevoerd door Thermovault, de Vlaamse scale-up die de sturing en regeling van elektrische boilers, accumulatoren en warmtepompen heeft ontwikkeld. "Nu de energieprijzen door het dak gaan, kunnen alle beetjes helpen om de factuur te laten dalen, niet in het minst die van de meest kwetsbaren", zegt Demir. "Dit pilootproject heeft aangetoond dat er een serieuze energiebesparing gerealiseerd kan worden met een eenvoudig apparaat. Daarom rollen we deze techniek verder uit in meer dan 1.700 sociale woningen verspreid over Vlaanderen."

Bij zes sociale huisvestingsmaatschappijen (De Ideale woning, Woonhaven, WoninGent, Cordium, Woonzo, Woonpunt Zennevallei) werden 1.738 woningen in kaart gebracht met elektrische boilers op nachttarief, waarvan 635 ook worden verwarmd met accumulatoren. Al deze woningen worden nu voorzien van een energiebesparende sturing. Vlaanderen maakt daarvoor 455.000 euro vrij voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Minister Demir lanceerde eerder een premie voor de sturing van elektrische warmte in woongebouwen. De premie geldt voor de installatie van apparaten die de bestaande apparatuur bij accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen sturen om het energieverbruik van de afnemer te verminderen, de elektrische belasting verschuiven naar perioden waarin er een overvloed aan elektriciteit wordt geproduceerd of het eigen verbruik verhogen. De premie bedraagt 50 procent van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat met een maximum van 400 euro.

