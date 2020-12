De Vlaamse ouderenorganisatie Okra wil dat er paal en perk wordt gesteld aan de hoge kosten voor offline bankieren. 'Niet-digitaal bankieren wordt buitenproportioneel hoger doorgerekend aan de klant dan de kosten van het digitaal bankieren', luidt het donderdag in een persbericht.

Naast de hoge kosten hekelt de organisatie ook het feit dat er wekelijks bankkantoren of bankautomaten worden gesloten. Zo worden mensen steeds meer gedwongen richting digitaal bankieren, vindt ze.

Okra vraagt daarom aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem om stappen te ondernemen. Zo wil de vereniging dat het veranderen van bank gemakkelijker wordt zodat ouderen sneller kunnen overstappen naar een nieuwe bank die wel een redelijke prijs voor analoog bankieren aanrekent en een degelijk aanbod van bankkantoren en bankautomaten voorziet.

Aan Van Peteghem wordt voorts gevraagd om het debat te starten over sectorale prijsafspraken voor niet-digitale verrichtingen en een wettelijk kader hiervoor te ontwikkelen. 'Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over welke kosten zullen worden doorgerekend aan de klant. We aanvaarden het niet dat mensen enkele euro's voor een cashafhaling moeten betalen', klinkt het. Daarnaast pleit Okra voor het garanderen van een bancaire basisdienstverlening dicht bij mensen door bankautomaten te verplichten tot op het niveau van de deelgemeentes.

Uit een eerdere bevraging van de Seniorenvereniging bleek begin dit jaar nog dat de overgrote meerderheid van 2.537 bevraagde Okra-leden het niet correct vindt dat er extra kosten worden aangerekend voor het analoog bankieren. 76 procent zou overstappen naar een andere bank, indien er daar geen extra kosten worden aangerekend voor niet-digitale verrichtingen zoals cashafhalingen, fysieke stortingen en afdrukken van rekeninguittreksels.

