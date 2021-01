Voor de Belg is het salarispakket de belangrijkste factor op werkvlak. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van SD Worx, uitgevoerd in vijf Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Toch vindt bijna de helft van de Belgen het moeilijk om over loon te onderhandelen. De jobinhoud en de jobzekerheid komen op plaatsen twee en drie.

Het onderzoek van SD Worx polste bij werknemers wat ze het belangrijkste vinden binnen de context van hun job. Iets meer dan één op de vijf Belgische werknemers (21,3%) zet het loon voorop. Daarna volgt de jobinhoud (19,6%) en werkzekerheid (16,3%). Daarmee volgen Belgen grotendeels hun collega's uit andere Europese landen, alleen prijkt erkenning daar op nummer drie in plaats van werkzekerheid. Voorts valt het nog op dat Belgen de bereikbaarheid van hun job belangrijker vinden dan hun Europese collega's.

Voor Belgen hoort dat op plaats zes, terwijl dat voor de buurlanden gemiddeld pas op de negende plaats komt. 'Het kennen van de prioriteiten van medewerkers kan helpen om hun jobervaring te verbeteren', zegt Cathy Geerts, Chief HR Officer van SD Worx. 'Een solide salarispakket is niet alleen afhankelijk van het salaris zelf. Het bieden van de mogelijkheid aan werknemers om bijvoorbeeld een deel van hun eigen salarispakket aan te vullen, is vandaag de dag een belangrijke extra troef. Persoonlijk contact met medewerkers, nagaan of ze tevreden zijn met de inhoud van hun werk en hen erkenning geven wanneer ze het verdienen, zijn even belangrijke aspecten om de ervaring van de medewerkers te verbeteren.'

Toch vindt bijna één op twee Belgen (46%) het moeilijk om over loon te onderhandelen met de werkgever. Daarmee scoort ons land iets beter dan Frankrijk (50%), maar slechter dan Duitsland (43%) en het Verenigd Koninkrijk (41%). In Nederland vindt slechts een op de drie het ongemakkelijk om de loonkwestie op tafel te leggen. 'Het doel is natuurlijk niet dat medewerkers zich ongemakkelijk voelen bij een onderwerp dat verband houdt met hun functie', zegt David Schoonens, Lead Consulting bij SD Worx. 'Daarom is het van essentieel belang om een duidelijk omschreven loonbeleid te ontwikkelen.' Daarin moet rekening gehouden worden met de missie van het bedrijf, een eerlijke en billijke verloningsschaal en het totaalplaatje, met ook non-financiële voordelen, klinkt het.

