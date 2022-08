Omdat mensen in sommige regio's al blij moeten zijn dat ze een tandarts vinden, kunnen tandartsen zoveel supplementen aanrekenen als ze willen.

Schaarste aan tandartsen fnuikt de concurrentie.

Als uw tandarts dicht bij zijn pensioen staat en u in het arrondissement Mechelen, Sint-Niklaas of Roeselare woont, dan begint u maar beter nu al alle tandartsen in de buurt op te bellen. Die arrondissementen hebben het hoogste percentage gedeconventioneerde tandartsen. De kans is groot dat u overal op een patiëntenstop of op zijn minst op een lange wachtlijst botst. Afhankelijk van het geraadpleegde ziekenfonds gaat 32 à 40 procent van de Belgen niet eens één keer per jaar naar de tandarts. Zo'n jaarlijkse check-up wordt nochtans door alle specialisten aangeraden, om problemen vroeg te detecteren. Pre-corona werd de jaarlijkse controle ook aangemoedigd, met een betere terugbetaling van de raadpleging en de behandelingen. Volgens Paul Callewaert, de topman van Solidaris, de landsbond van de socialistische ziekenfondsen, zijn er te weinig tandartsen die nog de basiszorg verstrekken. Met het huidige aantal tandartsen is één jaarlijks tandartsbezoek voor elke Belg gewoon niet haalbaar. De komende jaren gaan nóg heel wat tandartsen met pensioen. De nieuwe die erbij komen, werken vaak minder uren, omdat ze tijd voor een privéleven willen. Omdat mensen in sommige regio's al blij moeten zijn dat ze een tandarts vinden voor hun jaarlijkse controle, kunnen tandartsen zoveel supplementen aanrekenen als ze willen. Een gaatje vullen en vijf keer meer dan het conventietarief vragen? Het gebeurt. Gelukkig niet vaak en gelukkig houdt een groot deel van de tandartsen zich wel aan de conventietarieven. Maar bij schaarste kan de concurrentie niet spelen, wat leidt tot hoge tarieven of een ondermaatse dienstverlening. De ziekenfondsen, de tandartsen en de overheid moeten dringend de handen in elkaar slaan en tot oplossingen komen.