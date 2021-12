Op 1 januari 2022 verhoogt het voordeel van alle aard voor diesel- en benzinebedrijfsauto's met gemiddeld zo'n 10 procent. Dat is een gevolg van de vergroening van het wagenpark in ons land.

Krijgt u van uw werkgever of vennootschap een wagen ter beschikking, dan gebruikt u die uiteraard ook voor het woon-werkverkeer en voor zuivere privéverplaatsingen. De fiscus beschouwt dit voordeel als een belastbaar voordeel van alle aard. Het principe is eenvoudig: hoe vervuilender en duurder de wagen, hoe meer u betaalt. De belasting gebeurt op basis van deze formule: cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt x 6/7 x CO2-coëfficiënt.

· De cataloguswaarde is de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van opties en werkelijk betaalde btw, maar zonder rekening te houden met kortingen en verminderingen. Deze definitie geldt voor alle wagens, dus voor zowel nieuwe, tweedehands- als leasingwagens.

· De degressiviteitscoëfficiënt brengt de ouderdom van de auto in rekening, op basis van de eerste inschrijving. Voor elk verlopen jaar daalt de cataloguswaarde hierdoor met 6 procent, tot minimaal 70 procent van de initiële waarde. Die grens wordt bereikt vanaf het zesde levensjaar van het voertuig.

· De CO2-coëfficiënt wordt bepaald door de koolstofemissie van de wagen te vergelijken met de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven voertuigen. De basisreferenties worden jaarlijks herzien. Dat gebeurt opnieuw op 1 januari 2022. Daarbij kijkt de overheid naar de gemiddelde CO2-uitstoot van het hele Belgische wagenpark in het voorbije jaar.

Aanpassing basisreferenties

Door de opkomst van elektrische wagens wordt dat wagenpark almaar groener. Vorig jaar daalde de gemiddelde uitstoot in ons land met zo'n 8 procent. Daardoor worden de CO2-referenties nu aangepast. Voor dieselwagens daalt de referentieuitstoot van 84 naar 75 gram per kilometer, voor andere brandstoffen (benzine, lpg en cng en hybride) van 102 naar 91. De nieuwe formules voor de berekening van de CO2-coëfficiënt worden hierdoor:

· 5,5% + ((CO2-uitstoot - 75) x 0,1%) voor dieselwagens.

· 5,5% + ((CO2-uitstoot - 91) x 0,1%) voor (hybride)benzine-, lpg- en cng-wagens.

Die aanpassing resulteert voor het tweede jaar op rij in een hoger belastbaar voordeel voor bestaande bedrijfswagens. Hoeveel dat voordeel concreet zal stijgen in uw geval, varieert naargelang de auto en aanslagvoet in de personenbelasting die op u van toepassing is. Gemiddeld bedraagt die aanslagvoet 50 procent.

Neem een Audi A4 Avant diesel met een cataloguswaarde van 48.000 euro en een CO2-uitstoot van 126 gram per kilometer. Vandaag bedraagt het voordeel van alle aard net geen 333 euro per maand (in het eerste jaar na de inschrijving). Vanaf volgende maand stijgt dat voordeel naar meer dan 363 euro. Indien uw belastingtarief 50 procent bedraagt, dan betaalt u in 2022 ongeveer 185 euro extra belasting voor het privégebruik van uw bedrijfswagen.

Nog een voorbeeld: een Mercedes-Benz C-Klasse benzine met een cataloguswaarde van 56.000 euro en een CO2-uitstoot van 143 gram per kilometer. Het voordeel van alle aard voor deze wagen bedraagt momenteel 384 euro per maand (binnen het eerste jaar na de inschrijving), maar vanaf 1 januari 2022 komt daar 44 euro bij. Tegen een belastingtarief van 50 procent mag u zich dus aan 264 extra belasting op jaarbasis verwachten.

Elektrische voertuigen

De aanpassing van de referentiewaarden heeft geen gevolgen voor wie met een elektrische auto of fiscaal volwaardige plug-inhybride rijdt. Voor zo'n voertuig bedraagt de CO2-coëfficiënt volgend jaar nog altijd 4 procent. Er geldt wel een jaarlijks geïndexeerde minimumgrens voor het belastbaar voordeel van alle aard, en die wordt in 2022 opgetrokken van 1.370 euro naar wellicht zo'n 1.400 euro op jaarbasis. Daardoor betaalt u (tegen een belastingtarief van 50 procent en binnen het eerste jaar inschrijvingsjaar) 15 euro extra.

Krijgt u van uw werkgever of vennootschap een wagen ter beschikking, dan gebruikt u die uiteraard ook voor het woon-werkverkeer en voor zuivere privéverplaatsingen. De fiscus beschouwt dit voordeel als een belastbaar voordeel van alle aard. Het principe is eenvoudig: hoe vervuilender en duurder de wagen, hoe meer u betaalt. De belasting gebeurt op basis van deze formule: cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt x 6/7 x CO2-coëfficiënt.· De cataloguswaarde is de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van opties en werkelijk betaalde btw, maar zonder rekening te houden met kortingen en verminderingen. Deze definitie geldt voor alle wagens, dus voor zowel nieuwe, tweedehands- als leasingwagens.· De degressiviteitscoëfficiënt brengt de ouderdom van de auto in rekening, op basis van de eerste inschrijving. Voor elk verlopen jaar daalt de cataloguswaarde hierdoor met 6 procent, tot minimaal 70 procent van de initiële waarde. Die grens wordt bereikt vanaf het zesde levensjaar van het voertuig.· De CO2-coëfficiënt wordt bepaald door de koolstofemissie van de wagen te vergelijken met de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven voertuigen. De basisreferenties worden jaarlijks herzien. Dat gebeurt opnieuw op 1 januari 2022. Daarbij kijkt de overheid naar de gemiddelde CO2-uitstoot van het hele Belgische wagenpark in het voorbije jaar.Door de opkomst van elektrische wagens wordt dat wagenpark almaar groener. Vorig jaar daalde de gemiddelde uitstoot in ons land met zo'n 8 procent. Daardoor worden de CO2-referenties nu aangepast. Voor dieselwagens daalt de referentieuitstoot van 84 naar 75 gram per kilometer, voor andere brandstoffen (benzine, lpg en cng en hybride) van 102 naar 91. De nieuwe formules voor de berekening van de CO2-coëfficiënt worden hierdoor:· 5,5% + ((CO2-uitstoot - 75) x 0,1%) voor dieselwagens.· 5,5% + ((CO2-uitstoot - 91) x 0,1%) voor (hybride)benzine-, lpg- en cng-wagens.Die aanpassing resulteert voor het tweede jaar op rij in een hoger belastbaar voordeel voor bestaande bedrijfswagens. Hoeveel dat voordeel concreet zal stijgen in uw geval, varieert naargelang de auto en aanslagvoet in de personenbelasting die op u van toepassing is. Gemiddeld bedraagt die aanslagvoet 50 procent.Neem een Audi A4 Avant diesel met een cataloguswaarde van 48.000 euro en een CO2-uitstoot van 126 gram per kilometer. Vandaag bedraagt het voordeel van alle aard net geen 333 euro per maand (in het eerste jaar na de inschrijving). Vanaf volgende maand stijgt dat voordeel naar meer dan 363 euro. Indien uw belastingtarief 50 procent bedraagt, dan betaalt u in 2022 ongeveer 185 euro extra belasting voor het privégebruik van uw bedrijfswagen.Nog een voorbeeld: een Mercedes-Benz C-Klasse benzine met een cataloguswaarde van 56.000 euro en een CO2-uitstoot van 143 gram per kilometer. Het voordeel van alle aard voor deze wagen bedraagt momenteel 384 euro per maand (binnen het eerste jaar na de inschrijving), maar vanaf 1 januari 2022 komt daar 44 euro bij. Tegen een belastingtarief van 50 procent mag u zich dus aan 264 extra belasting op jaarbasis verwachten.De aanpassing van de referentiewaarden heeft geen gevolgen voor wie met een elektrische auto of fiscaal volwaardige plug-inhybride rijdt. Voor zo'n voertuig bedraagt de CO2-coëfficiënt volgend jaar nog altijd 4 procent. Er geldt wel een jaarlijks geïndexeerde minimumgrens voor het belastbaar voordeel van alle aard, en die wordt in 2022 opgetrokken van 1.370 euro naar wellicht zo'n 1.400 euro op jaarbasis. Daardoor betaalt u (tegen een belastingtarief van 50 procent en binnen het eerste jaar inschrijvingsjaar) 15 euro extra.