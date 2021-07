Er ligt in België exact 568.156.672,50 euro 'te slapen' bij de fiscus. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Het gaat om tegoeden die de rechtmatige eigenaars nog kunnen opeisen en anders na 30 jaar onherroepelijk in de staatskas belanden.

Slapende tegoeden zijn bankrekeningen, verzekeringsovereenkomsten of kluizen waarmee al een bepaalde tijd, voor rekeningen bijvoorbeeld 5 jaar, niets is gebeurd en waar er ook geen contact meer over is geweest tussen de houder of de rechthebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam) en de financiële instelling. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningen die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht.

Dertig jaar

De fiscus beheert de tegoeden in zijn zogenaamde deposito- en consignatiekas. Wie dertig jaar lang niet reageert, is het geld definitief kwijt. Iedereen kan via slapenderekeningen.be controleren of er nog ergens vergeten geld ligt te wachten.

In 2020 waren er zo 5.172 aanvragen tot terugbetaling. In bijna de helft (2.517) van de gevallen bleken er geen slapende tegoeden te zijn. Een klein aantal dossiers, 361, werd afgesloten zonder uitbetaling, bijvoorbeeld omdat de aanvragers niet de nodige stukken konden voorleggen om de aanspraak te verantwoorden. Anderen hadden meer geluk: 2.064 keer werd geld uitbetaald, goed voor in totaal 11,2 miljoen euro. Zo'n 130 dossiers, die zijn opgestart in 2020, werden in 2021 uitbetaald.

In 2021 werden er tot nu toe 2.725 aanvragen tot terugbetaling ontvangen. Hiervan bleken er 1.360 negatief te zijn. In totaal zijn al 117 dossiers afgesloten zonder uitbetaling, 854 dossiers werden uitbetaald en 424 dossiers zijn nog in behandeling. Dit jaar is al voor bijna 6,8 miljoen euro uitbetaald. Daarbij zijn ook de bedragen van de 130 dossiers die in 2020 zijn opgestart inbegrepen. Als het slapende tegoed minder dan 60 euro bedraagt, kan de eigenaar het geld niet meer recupereren.

