De Brusselse ondernemingsrechtbank heeft ruim 2.100 Arco-coöperanten die een schadevergoeding eisten, geen gelijk gegeven. Hun vordering werd onontvankelijk verklaard, zegt de rechtbank in een persbericht.

Het gaat om mensen die hadden belegd in coöperatieve aandelen van Arco-vennootschappen, maar hun geld kwijtspeelden in de financiële crisis. Arco was aandeelhouder in bankgroep Dexia, die tijdens de financiële crisis ineenstortte.

De gedupeerden vinden dat ze misleid werden door de Arco-vennootschappen, de voorgangers van de bank Belfius, Arco-bestuurster Francine Swiggers en de Belgische staat. De investering in Arco zou de spaarders als veilig zijn voorgesteld. De coöperanten eisten hun inleg terug.

Geen groepsvordering

De rechtbank wijst er in het vonnis op dat het niet ging om een groepsvordering, wat niet mogelijk was in deze zaak. Elke coöperant moest dus individueel bewijs leveren en dat is volgens de rechtbank niet gebeurd. Door coöperanten ingevulde gestandaardiseerde vragenlijsten waren 'weinig ernstig' en 'tendentieus', klinkt het.

Eigenlijk had elke coöperant in de zaak moeten bewijzen welke misleidende of foute informatie hem of haar had geleid tot de transactie, wanneer en hoe die informatie de betrokken eiser heeft bereikt, én in welke mate de informatie doorslaggevend is geweest om in te tekenen op Arco-aandelen.

Voor Swiggers is de uitspraak een overwinning. De coöperanten beschuldigden haar van jaarrekeningfraude. Swiggers reageerde met een tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding en kreeg gelijk.

De rechtbank merkt onder meer op dat de coöperanten geen strafklacht hebben neergelegd, 'wat de normale gang van zaken zou zijn geweest indien ze menen dat er een strafrechtelijk misdrijf werd gepleegd'. Swiggers krijgt een symbolische schadevergoeding van 1 euro. Zelf had ze haar schade op 25.000 euro begroot.

Reactie Deminor: 'Zeer teleurstellend vonnis'

Voor Deminor, het advieskantoor dat namens bijna 2.200 Arco-coöperanten naar de rechtbank was getrokken, is het vonnis van de rechtbank in de Arco-zaak 'zeer teleurstellend', luidt de reactie van CEO Erik Bomans.

Volgens Bomans legt de rechtbank de lat op die manier heel hoog. 'Er zijn toch heel wat documenten voorgelegd in de procedure, zoals commerciële brochures uitgebracht door Arco en verspreid door de bank, met dezelfde boodschap dat de aandelen werden aangeboden als risicoloos spaarproduct', zegt hij. 'De rechtbank doet alsof die niet bestaan', voegt hij toe.

Individueel bewijzen leveren is voor de coöperanten niet eenvoudig, meent Bomans: 'Mensen kwamen binnen in het bankkantoor en daar werd wat uitleg gegeven met de boodschap 'dit is iets goed voor u, teken maar. Het is onmogelijk voor die mensen om meer te bewijzen dan wat is neergelegd in de procedure.'

De coöperanten hebben dus geen uitzicht op een vergoeding. Over de gerechtskosten heeft de rechtbank nog geen beslissing genomen.

Beroepsprocedure

Deminor wil nog geen uitspraken doen over een eventuele beroepsprocedure. 'We moeten een grondige studie doen van het vonnis. We moeten ook bekijken tegen wie we verder kunnen gaan. Misschien tegen allemaal, misschien tegen een aantal. Dat vraagt studiewerk', aldus Bomans. 'Als er gronden zijn om verder te gaan, dan gaan we dat doen. We zullen de mensen niet zomaar laten vallen.'

Dat de rechtbank voormalig Arco-topvrouw Francine Swiggers gelijk gaf in haar tegenvordering voor tergend en roekeloos geding, is voor Bomans 'nog meer onbegrijpelijk'. Swiggers heeft zich volgens Deminor opgeworpen als het boegbeeld van Arco 'en de vertolker van het hele idee van de risicoloze beleggingsproducten, zelfs tot een jaar of twee jaar voor Arco ten gronde is gegaan'.

Het gaat om mensen die hadden belegd in coöperatieve aandelen van Arco-vennootschappen, maar hun geld kwijtspeelden in de financiële crisis. Arco was aandeelhouder in bankgroep Dexia, die tijdens de financiële crisis ineenstortte. De gedupeerden vinden dat ze misleid werden door de Arco-vennootschappen, de voorgangers van de bank Belfius, Arco-bestuurster Francine Swiggers en de Belgische staat. De investering in Arco zou de spaarders als veilig zijn voorgesteld. De coöperanten eisten hun inleg terug.De rechtbank wijst er in het vonnis op dat het niet ging om een groepsvordering, wat niet mogelijk was in deze zaak. Elke coöperant moest dus individueel bewijs leveren en dat is volgens de rechtbank niet gebeurd. Door coöperanten ingevulde gestandaardiseerde vragenlijsten waren 'weinig ernstig' en 'tendentieus', klinkt het. Eigenlijk had elke coöperant in de zaak moeten bewijzen welke misleidende of foute informatie hem of haar had geleid tot de transactie, wanneer en hoe die informatie de betrokken eiser heeft bereikt, én in welke mate de informatie doorslaggevend is geweest om in te tekenen op Arco-aandelen.Voor Swiggers is de uitspraak een overwinning. De coöperanten beschuldigden haar van jaarrekeningfraude. Swiggers reageerde met een tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding en kreeg gelijk. De rechtbank merkt onder meer op dat de coöperanten geen strafklacht hebben neergelegd, 'wat de normale gang van zaken zou zijn geweest indien ze menen dat er een strafrechtelijk misdrijf werd gepleegd'. Swiggers krijgt een symbolische schadevergoeding van 1 euro. Zelf had ze haar schade op 25.000 euro begroot. Voor Deminor, het advieskantoor dat namens bijna 2.200 Arco-coöperanten naar de rechtbank was getrokken, is het vonnis van de rechtbank in de Arco-zaak 'zeer teleurstellend', luidt de reactie van CEO Erik Bomans.Volgens Bomans legt de rechtbank de lat op die manier heel hoog. 'Er zijn toch heel wat documenten voorgelegd in de procedure, zoals commerciële brochures uitgebracht door Arco en verspreid door de bank, met dezelfde boodschap dat de aandelen werden aangeboden als risicoloos spaarproduct', zegt hij. 'De rechtbank doet alsof die niet bestaan', voegt hij toe. Individueel bewijzen leveren is voor de coöperanten niet eenvoudig, meent Bomans: 'Mensen kwamen binnen in het bankkantoor en daar werd wat uitleg gegeven met de boodschap 'dit is iets goed voor u, teken maar. Het is onmogelijk voor die mensen om meer te bewijzen dan wat is neergelegd in de procedure.' De coöperanten hebben dus geen uitzicht op een vergoeding. Over de gerechtskosten heeft de rechtbank nog geen beslissing genomen. Deminor wil nog geen uitspraken doen over een eventuele beroepsprocedure. 'We moeten een grondige studie doen van het vonnis. We moeten ook bekijken tegen wie we verder kunnen gaan. Misschien tegen allemaal, misschien tegen een aantal. Dat vraagt studiewerk', aldus Bomans. 'Als er gronden zijn om verder te gaan, dan gaan we dat doen. We zullen de mensen niet zomaar laten vallen.'Dat de rechtbank voormalig Arco-topvrouw Francine Swiggers gelijk gaf in haar tegenvordering voor tergend en roekeloos geding, is voor Bomans 'nog meer onbegrijpelijk'. Swiggers heeft zich volgens Deminor opgeworpen als het boegbeeld van Arco 'en de vertolker van het hele idee van de risicoloze beleggingsproducten, zelfs tot een jaar of twee jaar voor Arco ten gronde is gegaan'.