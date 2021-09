De Vlaamse regering heeft de eerder aangekondigde retroactieve investeringspremies voor warmtepompen, microwarmte-krachtinstallaties en kleine windmolens goedgekeurd. De premie, die er komt na het wegvallen van de virtueel terugdraaiende teller voor mensen met een digitale meter, kan vanaf 1 oktober 2021 aangevraagd worden. Dat meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Begin dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling met de virtueel terugdraaiende teller. Die gaf eigenaars van groenestroominstallaties ook met een digitale meter nog recht op het oude systeem met een terugdraaiende teller en een prosumententarief.

De regering besloot na de vernietiging om de eigenaars recht te geven op een eenmalige compensatie. In juli werd het premieloket van Fluvius geopend voor de eerste en grootste groep gedupeerden: de eigenaars van zonnepanelen. Meer dan 53.000 van de ongeveer 70.000 eigenaars deden dat al.

Vanaf 1 oktober kunnen de eigenaars van warmtepompen in combinatie met zonnepanelen een bijkomende premie aanvragen. Ook de beperkte groep eigenaars van microwarmte-krachtinstallaties en eigenaars van kleine windturbines kunnen vanaf dan een premie-aanvraag indienen.

'Iedereen die een warmtepomp met zonnepanelen combineert, zal de afschaffing van de terugdraaiende teller nog sterker voelen. Daarom beslisten we al voor de zomer een bijkomende inspanning te doen voor hen, wat de ministerraad nu, na advies van de Raad van State, definitief goedkeurde', legt minister Demir uit.

Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie van 1.163 euro van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 aanvragen. Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025).

Minister Demir wijst er nog op dat de aanvragen voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen en die voor warmtepompen afzonderlijk moeten gebeuren via de website van Fluvius. De bijkomende premie geldt ook enkel voor warmtepompen die instaan voor de hoofdverwarming van een gebouw en dus niet voor warmtepompboilers of zwembadverwarming.

