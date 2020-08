De bank Argenta profileerde zich in het verleden resoluut als een 'gratis' bank, maar in de toekomst zullen een aantal producten nu toch betalend worden. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd bij Argenta. Die wil wel nog steeds 'de beste prijs in de markt brengen', klinkt het.

Argenta verwijst naar de aanhoudend lage rente, de complexe reglementering en de toenemende investeringen in digitalisering als verklaring.

Het nieuwe aanbod, vanaf begin volgend jaar, zal bestaan uit één gratis pakket en drie betalende pakketten, bevestigt Argenta vrijdag. Het komt er na een uitgebreid onderzoek bij meer dan 5.000 consumenten, zowel klanten als niet-klanten. 'Er wordt nog volop gesleuteld aan de exacte prijs en inhoud van de pakketten. Die kan tot op het laatste moment bijgestuurd worden. We willen er immers over waken om niet alleen het meest uitgebreide gratis pakket in de markt te behouden, maar om ook voor de betalende pakketten de beste prijs in de markt te bieden.'

Argenta verwacht dat 85 procent van haar cliënteel nog steeds voor het gratis aanbod zal kiezen. Daarin zouden mobiel en internetbankieren, een debetkaart én een standaard kredietkaart zijn vervat. Geld afhalen bij andere banken blijft gratis en ook instantoverschrijvingen blijven gratis. Voor papieren rekeninguittreksels betaalt de klant enkel eventuele portkosten. De klanten kunnen daarnaast ook van een erg uitgebreid kantorennet profiteren, klinkt het.

De betalende pakketten zijn vooral ontworpen voor klanten die behoefte hebben aan specifieke diensten, zoals een kredietkaart met hogere limiet of extra verzekeringen. 'Deze betalende pakketten versterken Argenta ook voor de toekomst. Ze zullen ons toelaten om aan klanten nieuwe diensten aan te bieden. Niet elke klant heeft nood aan die diensten, die bovendien ook geld kosten aan Argenta. Denk bijvoorbeeld aan Apple en Google Pay. Daarom worden dergelijke optionele diensten ondergebracht in een betalend pakket.'

Argenta beklemtoont ook dat de pakketten transparant zijn en geen verborgen kosten bevatten. In de loop van het najaar wordt het aanbod gecommuniceerd aan de klant.

