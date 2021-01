Van 27 januari tot 1 maart geldt in ons land een verbod op niet-essentiële reizen. Dat betekent dat toeristische of recreatieve reizen naar het buitenland niet meer toegelaten zijn. Wie de regels aan zijn laars lapt, riskeert boetes en vertrekt ook zonder reisbijstand.

Voor een gewoon familiebezoek mag u de grens niet meer over. Voor een huwelijk of een begrafenis zou het wel nog mogen. Gaan werken of naar school gaan in een buurland is nog altijd toegelaten. Voor dringende gezinsredenen of medische redenen kan u ook nog de grens oversteken.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), waarschuwt wel in het VTM Nieuws dat er controles aan de grens zullen komen. De politie kan niet elke wagen tegenhouden, maar zal dit weekend een actieplan opstellen. Wie tegen de lamp loopt, riskeert een boete van 250 euro.

Wie vertrekt tegen het advies van buitenlandse zaken in, of bij een reis- of inreisverbod vertrekt bovendien op eigen risico. Wie een been breekt op de skilatten en gerepatrieerd moet worden, kan doorgaans dus niet rekenen op zijn reisbijstandsverzekering.

Voor een gewoon familiebezoek mag u de grens niet meer over. Voor een huwelijk of een begrafenis zou het wel nog mogen. Gaan werken of naar school gaan in een buurland is nog altijd toegelaten. Voor dringende gezinsredenen of medische redenen kan u ook nog de grens oversteken. Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), waarschuwt wel in het VTM Nieuws dat er controles aan de grens zullen komen. De politie kan niet elke wagen tegenhouden, maar zal dit weekend een actieplan opstellen. Wie tegen de lamp loopt, riskeert een boete van 250 euro.Wie vertrekt tegen het advies van buitenlandse zaken in, of bij een reis- of inreisverbod vertrekt bovendien op eigen risico. Wie een been breekt op de skilatten en gerepatrieerd moet worden, kan doorgaans dus niet rekenen op zijn reisbijstandsverzekering.