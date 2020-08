Ruim tweehonderd onafhankelijke reisbureaus uit het hele land roepen de regering op om een covid-19-reisbijstand te waarborgen voor reizigers die de komende maanden via een reiskantoor een vakantie boeken. Doel is de reislust weer aan te wakkeren en de reissector te laten heropleven.

Avitour, een groepering van onafhankelijke reisbureaus in België, lanceert de oproep in de aanloop naar de Nationale Veiligheidsraad donderdag.

Na een goed jaarbegin kelderde de verkoop van reizen vanaf de coronalockdown midden maart. Avitour spreekt van een daling met 86 procent. 'Deze zomer vertrekken slechts 18 procent van de klanten', luidt het in een persbericht. 'De situatie is niet langer houdbaar' voor de reisagenten, stelt de groepering, 'niet alleen financieel maar ook mentaal.'

Avitour roept de overheid op om reizigers meer zekerheid te geven, zodat die minder zouden aarzelen om een reis te boeken. Dat kan door een covid-19-reisbijstand te waarborgen voor wie het komende jaar een reis boekt via een Belgische reisorganisatie. Met zo'n reisbijstand zouden eventuele kosten gelinkt aan het coronavirus (quarantaine, ziekenhuisopname ...) gedekt zijn.

Daarnaast vraagt Avitour ook om een annulatiewaarborg. Reizigers zijn dan zeker dat ze hun geld zullen terugkrijgen, mocht een bestemming die op het moment van de boeking groen of oranje was, plots rood kleuren.

