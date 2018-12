Regulariseren van zwart geld vanaf volgend jaar duurder

Het tarief van de boete op niet-verjaarde inkomsten stijgt van 23 procent dit jaar naar 24 procent in 2019. Wat de fiscaal verjaarde kapitalen betreft, stijgt het tarief van 38 naar 39 procent.

Het contactpunt voor regularisaties blijft in de periode tussen de feestdagen open om de laatste regularisatieaangiften in ontvangst te nemen. De aangifte kan enkel per post of per drager worden ingediend.

'Vanaf maandag 31 december 2018 om 12 uur tot en met woensdag 2 januari 2019 vóór 12 uur kunnen de regularisatieaangiften eveneens in de brievenbus van het Contactpunt regularisaties worden gedeponeerd en zullen zij als datum van ontvangst maandag 31 december 2018, 23.59 uur meedragen', meldt de FOD Financiën.

Aangiften die na die termijn in de brievenbus worden gedeponeerd of die door de post in ontvangst worden genomen - de datum van poststempel is daarbij bepalend - zullen niet meer als een regularisatieaangifte van het jaar 2018 worden beschouwd.