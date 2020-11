De regering-De Croo wil de belastingverminderingen voor de kosten van kinderopvang optrekken. Zo wordt het maximumbedrag per oppasdag verhoogd, en worden ook de leeftijdsgrenzen opgetrokken.

Belastingplichtigen met kinderen krijgen een belastingvermindering om de kosten van kinderopvang te verlichten. Vandaag bedraagt die vermindering 45 procent, met een maximum van 11,20 euro per oppasdag en per kind. Voor alleenstaanden is dat 75 procent. De kinderen mogen wel niet ouder zijn dan 12 jaar, met uitzondering van kinderen met een zware beperking. Daar geldt een maximumleeftijd van 18 jaar.

De regering wil die belastingvermindering nu uitbreiden, kondigt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan. Voor het inkomstenjaar 2020 wordt het maximumbedrag opgetrokken van 11,20 naar 13 euro en gaat de leeftijdsgrens omhoog tot 14 jaar en tot 21 jaar voor kinderen met een zware handicap. Daarnaast zullen ook uitgaven voor professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking komen.

Vanaf inkomstenjaar 2021 wil de regering het maximumbedrag verder optrekken naar 13,70 euro, om het daarna elk jaar te indexeren. Maar vanaf dan zal een attest verplicht zijn om van de belastingvermindering te kunnen genieten. Dat zal zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de belastingaangifte, zodat mensen alleen maar moeten controleren of de bedragen kloppen.

Mantelzorgers

De regering plant nog enkele andere fiscale maatregelen. Zo wil ze de belastingvrije som - het deel van het inkomen dat niet wordt belast - voor mantelzorgers verhogen van 3.270 tot 4.900 euro bruto. Die bijkomende belastingvrijstelling is er wel enkel voor wie zorgt voor een zorgbehoevende grootouder, ouder, broer of zus die ouder is dan 65 jaar en een verminderde zelfredzaamheid van minstens 9 punten heeft.

