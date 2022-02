De brandstofprijzen in België worden zaterdag weer een pak duurder en bereiken recordniveaus. Dat blijkt uit de nieuwe maximumprijzen die de federale overheidsdienst Economie vrijdag heeft bekendgemaakt.

Voor een liter diesel (B7) stijgt de maximumprijs met 8,1 cent tot 1,927 euro. Het gaat om het hoogste bedrag ooit: het record van 1,85 euro per liter van begin februari wordt verpulverd.

De prijs van benzine 95 (E10) was de voorbije weken al aan een recordmars bezig en daar komt nu nog een schepje bovenop. Een liter mag vanaf zaterdag maximaal 1,869 euro kosten, een toename met 7 cent. Ook de maximumprijs van benzine 98 (E5) blijft stijgen tot een ongeziene hoogte: 1,977 euro per liter (+6,9 cent).

De woning verwarmen met mazout (50S) was ook nooit zo duur. De maximumprijs bij bestellingen van meer dan 2.000 liter stijgt zaterdag met 6,77 cent tot 0,9552 euro per liter.

De recordprijzen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten. Het ziet er overigens niet naar uit dat de prijzen aan de pomp snel weer zullen dalen. Door de inval van Rusland in Oekraïne blijven de hoge olieprijzen immers ook vrijdag nog verder stijgen

