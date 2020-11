In oktober werd een recordaantal win-winleningen afgesloten. Dat laat Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) weten. Met zo'n win-winlening kunnen ondernemers steun krijgen van familie en vrienden. De commissie Economie van het Vlaams Parlement heeft donderdag ook unaniem het ontwerpdecreet over het vriendenaandeel goedgekeurd.

De Vlaamse regering kondigde in het voorjaar aan dat ze omwille van de coronacrisis het systeem van de win-winleningen vanaf oktober zou uitbreiden. Een particulier kan daardoor vanaf die datum tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo voor een duurtijd van 5 tot 10 jaar, in plaats van de vroegere 50.000 op maximum 8 jaar.

Wie de lening geeft, krijgt elk jaar een belastingvoordeel van 2,5 procent op het openstaande bedrag. Een kmo kan tot 300.000 euro lenen. In geval van faillissementen is er een overheidswaarborg van 30 procent, die tijdelijk werd opgetrokken tot 40 procent voor leningen die afgesloten worden tot en met 31 december 2021.

Recordjaar

In oktober kwamen 375 dossiers binnen, goed voor een leningbedrag van 10,46 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2019 waren er in oktober 204 dossiers voor een bedrag van 4,45 miljoen euro. Hoewel heel wat mensen hebben gewacht tot de nieuwe regeling operationeel was, was er in augustus en september geen noemenswaardige daling. Het grote aantal dossiers in oktober maakt dat 2020 wellicht opnieuw een recordjaar wordt, na de piek van vorig jaar, luidt het. 'Met 2.630 dossiers, resulterend in 62,52 miljoen euro aan leningen, haalden we in 2019 nooit geziene cijfers. Met 2.582 dossiers en 60 miljoen euro aan leningen eind oktober 2020 ziet het ernaar uit dat het dit jaar nog beter zal zijn.'

De uitbreiding van de win-winleningen past in het arsenaal aan maatregelen om de Vlaamse economie door de coronacrisis te loodsen. 'Dat oktober nu al een recordmaand is, is heel positief. Familie en vrienden springen op de kar om kmo's die extra financiële stimulans te geven', aldus nog minister Crevits.

Vriendenaandeel

De commissie Economie van het Vlaams Parlement heeft donderdag ook unaniem het ontwerpdecreet van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) over het vriendenaandeel goedgekeurd. Het decreet verhuist nu naar de plenaire.

Met het vriendenaandeel kan je binnenkort als particulier investeren in het kapitaal van een kmo: vanaf 2021 zullen Vlamingen zo tot 75.000 euro via aandelen kunnen investeren in bevriende kmo's. De investeerder krijgt daarbij tot 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5 procent. Ondernemers kunnen op die manier tot 300.000 euro kapitaal verwerven.

Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde reageert tevreden op de goedkeuring in commissie: 'Onze lokale ondernemers hebben echt nood aan middelen om deze moeilijke periode door te komen. Middelen krijgen via de grote massa is voor niet-beursgenoteerde kleine bedrijven vaak zeer moeilijk. Dit vriendenaandeel is een heel laagdrempelig instrument waarmee dit wel lukt.'

De Vlaamse regering kondigde in het voorjaar aan dat ze omwille van de coronacrisis het systeem van de win-winleningen vanaf oktober zou uitbreiden. Een particulier kan daardoor vanaf die datum tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo voor een duurtijd van 5 tot 10 jaar, in plaats van de vroegere 50.000 op maximum 8 jaar.Wie de lening geeft, krijgt elk jaar een belastingvoordeel van 2,5 procent op het openstaande bedrag. Een kmo kan tot 300.000 euro lenen. In geval van faillissementen is er een overheidswaarborg van 30 procent, die tijdelijk werd opgetrokken tot 40 procent voor leningen die afgesloten worden tot en met 31 december 2021.In oktober kwamen 375 dossiers binnen, goed voor een leningbedrag van 10,46 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2019 waren er in oktober 204 dossiers voor een bedrag van 4,45 miljoen euro. Hoewel heel wat mensen hebben gewacht tot de nieuwe regeling operationeel was, was er in augustus en september geen noemenswaardige daling. Het grote aantal dossiers in oktober maakt dat 2020 wellicht opnieuw een recordjaar wordt, na de piek van vorig jaar, luidt het. 'Met 2.630 dossiers, resulterend in 62,52 miljoen euro aan leningen, haalden we in 2019 nooit geziene cijfers. Met 2.582 dossiers en 60 miljoen euro aan leningen eind oktober 2020 ziet het ernaar uit dat het dit jaar nog beter zal zijn.'De uitbreiding van de win-winleningen past in het arsenaal aan maatregelen om de Vlaamse economie door de coronacrisis te loodsen. 'Dat oktober nu al een recordmaand is, is heel positief. Familie en vrienden springen op de kar om kmo's die extra financiële stimulans te geven', aldus nog minister Crevits.De commissie Economie van het Vlaams Parlement heeft donderdag ook unaniem het ontwerpdecreet van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) over het vriendenaandeel goedgekeurd. Het decreet verhuist nu naar de plenaire.Met het vriendenaandeel kan je binnenkort als particulier investeren in het kapitaal van een kmo: vanaf 2021 zullen Vlamingen zo tot 75.000 euro via aandelen kunnen investeren in bevriende kmo's. De investeerder krijgt daarbij tot 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5 procent. Ondernemers kunnen op die manier tot 300.000 euro kapitaal verwerven.Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde reageert tevreden op de goedkeuring in commissie: 'Onze lokale ondernemers hebben echt nood aan middelen om deze moeilijke periode door te komen. Middelen krijgen via de grote massa is voor niet-beursgenoteerde kleine bedrijven vaak zeer moeilijk. Dit vriendenaandeel is een heel laagdrempelig instrument waarmee dit wel lukt.'