De coronacrisis zorgt ervoor dat een recordaantal Belgen van de RVA een vergoeding krijgt wegens tijdelijke werkloosheid. Voor maart zullen dat er meer dan 900.000 zijn, zo blijkt uit cijfers van de RVA.

De coronacrisis zorgt ervoor dat cafés en restaurants gesloten zijn en bedrijven de productie tijdelijk stilleggen. Daarvoor kan worden aangeklopt bij de RVA. Honderdduizenden Belgen komen terecht in tijdelijke werkloosheid. Voor maart zullen uiteindelijk iets meer dan 900.000 mensen een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid krijgen, zo blijkt uit RVA-cijfers. Het 'merendeel' daarvan is al uitbetaald, verzekert de RVA. Concreet kregen al 560.974 mensen uit 84.624 verschillende bedrijven een betaling tijdens de eerste zeven werkdagen na het einde van de maand maart.

Maar ook na die eerste zeven werkdagen in april zijn uitkeringen gebeurd door de uitbetalingsinstellingen. 'Het merendeel van de tijdelijk werklozen is intussen betaald voor de maand maart. Een kleine minderheid is nog niet betaald voor maart', luidt het bij de RVA. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk. Hoe dan ook gaat het om recordcijfers: bij de financiële crisis van 2008-2009 kregen in de piekmaand januari 287.000 mensen een uitbetaling wegens tijdelijke werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid werkt als 'buffer' voor de volledige werkloosheid, zo blijkt nog uit de RVA-cijfers. De coronacrisis blijkt immers nog niet waarneembaar in de volledige werkloosheidscijfers voor maart. Zo telde ons land in maart 327.499 werklozen: 6,8 procent minder dan een jaar geleden. Bij de jongeren daalt de werkloosheid met 12,6 procent, en bij de 50-59-jarigen met 12,5 procent. Bij de 60-plussers is er een stijging met 15,7 procent. Dat komt omdat de leeftijdsgrens voor de vrijstelling om in te schrijven als werkzoekende is verdwenen. Vanaf 2020 geldt enkel een vrijstelling na 44 jaar beroepsverleden.

