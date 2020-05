Dit academiejaar is voor een recordbedrag van ruim 106 miljoen euro aan studietoelagen toegekend voor meer dan 56.000 studenten in het hoger onderwijs. Dat kondigt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vrijdag aan. De minister maakt zich sterk dat de aanvraagprocedure vanaf vanaf volgend academiejaar nog laagdrempeliger wordt.

Studietoelagen garanderen de toegankelijkheid en dus ook het democratische karakter van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) heeft in het academiejaar 2019-2020 al meer dan 106 miljoen euro uitgekeerd aan studietoelagen. Toelagen voor dit academiejaar kunnen nog tot maandag 1 juni worden aangevraagd.

Het gemiddelde toelagebedrag ligt dit academiejaar op 1.900 euro, zo'n 100 euro meer dan vorig jaar. Meer dan 56.000 studenten kregen dit academiejaar al een financiële tegemoetkoming om hun opleiding in het hoger onderwijs te starten. De stijging met 7.000 aanvragen heeft onder meer te maken met de graduaatsopleidingen, die vanaf dit jaar ook in aanmerking komen. 4.600 studenten in zo'n opleiding ontvingen al een studietoelage.

De aanvraagprocedure voor een studietoelage wijzigt vanaf volgend academiejaar. Studenten moeten hun toelage vanaf dan nog maar één keer aanvragen, waarna de Afdeling Studietoelagen van AHOVOKS gedurende de volledige studieduur automatisch het onderzoek herstart. Zo verbetert de dienstverlening en daalt de administratieve last. "Het gebeurde weleens dat studenten bij de start van een nieuw academiejaar vergaten om een nieuwe aanvraag te doen", zegt Weyts. "Met het nieuwe systeem zorgen we ervoor dat de studenten sowieso krijgen waar ze recht op hebben".

