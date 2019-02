Reclame op uw gevel of auto: wat brengt het op?

Als uw woning aan een drukke weg of op een zichtbare plek ligt, komt ze mogelijk in aanmerking om er een reclamebord te plaatsen. Als toonaangevende speler beheert Clear Channel ruim 15.500 advertentiepanelen in ons land. "Meestal contacteren onze prospecteurs zelf de eigenaars van gebouwen en gronden", zegt communicatieverantwoordelijke Aurélie de Montjoye. "Maar wie een goedgelegen pand heeft, mag ons uiteraard ook zelf contacteren. Dat kan makkelijk via onze website."

...