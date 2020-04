Zowat 200.000 eigenaars van dieselwagens met sjoemelsoftware hebben met het Duitse autoconcern Volkswagen (VW) een schikking getroffen. Zij krijgen allemaal een schadevergoeding, samen goed voor 620 miljoen euro.

Het gaat om bedragen van 1.350 euro tot 6.250 euro, die vanaf 5 mei uitbetaald zullen worden. Voor zowat 21.000 gevallen is nog onderzoek nodig. De periode voor nieuwe aanmeldingen en het vervolledigen van ontbrekende informatie is verlengd tot 30 april.

VW was begin dit jaar met de Duitse consumentenorganisatie vzbv een schikking overeengekomen. In de overeenkomst is voorzien dat getroffen consumenten een schadeloosstelling kunnen bekomen voor het waardeverlies van hun voertuig ten gevolge van het schandaal.

Ter herinnering: in september 2015 raakte bekend dat Volkswagen sjoemelsoftware installeerde in dieselwagens die gebouwd werden tussen 2009 en 2015, waardoor ze bij uitstoottesten in overeenstemming bleken met de Europese wetgeving rond de uitstoot van schadelijke stoffen. In heel Europa waren minstens 8,5 miljoen wagens betrokken, in België gaat het om 400.000 wagens.

Het gaat om bedragen van 1.350 euro tot 6.250 euro, die vanaf 5 mei uitbetaald zullen worden. Voor zowat 21.000 gevallen is nog onderzoek nodig. De periode voor nieuwe aanmeldingen en het vervolledigen van ontbrekende informatie is verlengd tot 30 april.VW was begin dit jaar met de Duitse consumentenorganisatie vzbv een schikking overeengekomen. In de overeenkomst is voorzien dat getroffen consumenten een schadeloosstelling kunnen bekomen voor het waardeverlies van hun voertuig ten gevolge van het schandaal.Ter herinnering: in september 2015 raakte bekend dat Volkswagen sjoemelsoftware installeerde in dieselwagens die gebouwd werden tussen 2009 en 2015, waardoor ze bij uitstoottesten in overeenstemming bleken met de Europese wetgeving rond de uitstoot van schadelijke stoffen. In heel Europa waren minstens 8,5 miljoen wagens betrokken, in België gaat het om 400.000 wagens.