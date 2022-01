Huisarts Julie De Vos veroorzaakte commotie op de sociale media, toen ze deelde dat ze geen euro moederschapsuitkering van het ziekenfonds zou krijgen, omdat ze 'te lang' had doorgewerkt. Ze werkte tot enkele dagen voor de uitgerekende datum om haar overwerkte collega's zo lang mogelijk bij te staan.

Huisarts Julie De Vos veroorzaakte commotie op de sociale media, toen ze deelde dat ze geen euro moederschapsuitkering van het ziekenfonds zou krijgen, omdat ze 'te lang' had doorgewerkt. Ze werkte tot enkele dagen voor de uitgerekende datum om haar overwerkte collega's zo lang mogelijk bij te staan. 1 Verplichte zwangerschapsrust Nadat ze haar verhaal in de media had gedaan, is voor De Vos een oplossing uit de bus gekomen. "In deze casus zal de moederschapsuitkering slechts voor één week worden geweigerd", reageert een woordvoerster van het Riziv. "Voor de weken waarin geen beroepsactiviteit is verricht, wordt wel een uitkering toegekend." Daarmee is het euvel voor andere zelfstandigen nog niet opgelost. Volgens het Riziv gaat het om "een zeldzame situatie". In het KB staat ook "geen uitdrukkelijke sanctie" voor vrouwen die doorwerken tijdens de verplichte moederschapsrust. Er zou binnenkort een nieuwe rondzendbrief over die situatie naar de ziekenfondsen gaan. 2 Beginnende zelfstandigen Enkel zelfstandigen die in het tweede en het derde kwartaal sociale bijdragen hebben betaald, hebben recht op een uitkering tijdens hun moederschapsrust. Bij sommige ziekenfondsen moeten zelfstandigen een wachttijd van zes maanden doorlopen, vooraleer ze recht hebben op een uitkering. 3 Geen accumulatie Wie al een uitkering krijgt, omdat ze om een andere reden arbeidsongeschikt is, verliest die uitkering tijdens de moederschapsrust. Wie werkt tijdens de moederschapsrust, of te veel werkt tijdens een halftijdse moederschapsrust verliest haar uitkering.