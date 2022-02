Groen en Vooruit roepen de Vlaamse regering op de besparing op het Groeipakket terug te draaien. De linkse oppositiepartijen wijzen op het positieve effect van de inflatie op de Vlaamse begroting. Het voorstel lijkt bij minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) op een koude steen te vallen.

Bij de Septemberverklaring en de begrotingsopmaak in september 2021 kondigde de regering-Jambon een pakket besparingen aan, waaronder ook een besparing van 65 miljoen euro op het Groeipakket, de nieuwe naam voor de kinderbijslag. Concreet besliste de regering om het basisbedrag niet meer met 2 procent, maar met 1 procent te indexeren. Op die beslissing kwam er behoorlijk wat kritiek, niet alleen vanuit de oppositie in het parlement, maar ook van armoedeorganisaties en van de Gezinsbond.

Inflatiepiek

Intussen piekt de inflatie. Op één jaar tijd is het leven 7,6 procent duurder geworden. Door de verlaagde indexering van het Groeipakket wordt de koopkracht van gezinnen met kinderen verder uitgehold, menen Groen en Vooruit. 'Vooral de meest kwetsbare gezinnen kunnen dankzij het Groeipakket basisuitgaven doen zoals eten en kleding kopen, maar ook de schoolrekeningen en energiefacturen betalen.'

Groen en Vooruit roepen de Vlaamse regering nu op de besparing terug te draaien, zeker nu blijkt dat de Vlaamse begroting volop mee profiteert van de verhoogde inflatie. Dat bleek onlangs ook uit een rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Door de inflatiepiek stijgen de ontvangsten van de overheid sneller dan de uitgaven. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de meeste ontvangsten, zoals bijvoorbeeld de grote hap dotaties via de Bijzondere Financieringswet, volledig meestijgen met de consumptie-index. Dat terwijl verschillende uitgaven de (afgevlakte) gezondheidsindex volgen of niet gekoppeld zijn aan een index.

'Nog geen uitgemaakte zaak'

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele staat niet meteen te springen voor het voorstel, eerder integendeel 'Los van de vraag waarvoor de centen zouden moeten dienen, wil ik toch waarschuwen voor die linkse reflex om centen al enkele keren uit te geven voor we ze effectief ontvangen hebben', zegt hij in een reactie aan Belga. Volgens de N-VA-minister is de budgettaire meevaller zoals die door de SERV werd voorgespiegeld 'ook nog lang geen uitgemaakte zaak'. 'Het totaalplaatje zal lang niet zo positief zijn als nu wordt voorgesteld. De precieze berekeningen worden nog gemaakt, legt Diependaele uit.

Diependaele wijst er ook op dat Vlaanderen de voorbije jaren heel wat schulden is moeten aangaan. "Het is niet omdat het nu wat beter zou gaan met onze begroting dat die schulden plots weg zijn. Ik ben het de Vlaamse belastingbetaler verschuldigd om verantwoordelijk met zijn centen om te gaan. De Vlaming begrijpt dat je niet eeuwig op de poef kan leven. Mochten er budgettaire meevallers zijn, moet er eerst gekeken worden naar het terugdringen van de schuld, niet om er nieuwe bij te maken."

