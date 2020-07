Nu ook het nieuwe schooljaar allicht verstoord zal worden door de coronapandemie, dient CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri wetsvoorstellen in voor ouderschapsverlof en tijdskrediet voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Nu ligt die grens op respectievelijk 12 en 8 jaar.

'De voorbije lockdown heeft voor vele gezinnen nogmaals aangetoond dat genoeg tijd en aandacht schenken aan een kind ouder dan 12 jaar heel belangrijk is,' zegt Nahima Lanjri in de persmededeling. 'Niet alleen op vlak van opleiding breekt dan een cruciale fase aan, de pubertijd is ook een periode waar kinderen met veel vragen en problemen kampen.

'Het is nu zaak om hier een echte opportuniteit van te maken, komend schooljaar zal er op sommige dagen onderwijs op afstand gevolgd worden, thuis wat extra begeleiding krijgen is voor een kind vaak belangrijk.'

Lanjri argumenteert dat het ouderschapsverlof ook de economie ten goede komt. 'Het helpt ouders om actief te blijven op de arbeidsmarkt omdat ze dankzij het meer flexibel kiezen in staat zijn om op een werkbare manier hun job met de zorg voor de kinderen te combineren. Ouders weten zelf best wanneer ze tijd moeten vrijmaken voor de opvoeding van hun kind, hier geven we die vrijheid aan ouders.'

Tijdskrediet met motief

Het CD&V-Kamerlid wil meteen gelijkschakelen met het tijdskrediet. 'Omdat veel ouders het volledige ouderschapsverlof al hebben opgenomen toen het kind jonger dan 12 was, maakt de verhoging van de leeftijd weinig verschil,' erkent Lanjri. 'Ook voor deze ouders zijn er mogelijkheden om toch nog gebruik te maken van deze flexibiliteit, via het tijdskrediet.'

'Het tijdskrediet kadert in de reglementering op de loopbaanonderbreking. Als ouder kan je je aanvraag rechtvaardigen met bepaalde motieven, zorg voor een kind is daar één van. Vandaag kan dit voor een kind tot 8 jaar, met huidig wetsvoorstel zou dat 18 jaar worden.'

