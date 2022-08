CD&V wil dat de vader of mee-ouder extra geboorteverlof krijgt bij vroeggeboorte of bij ziekte van de baby. Dat zegt parlementslid Nahima Lanjri, die daarover een wetsvoorstel heeft ingediend, woensdag.

In België worden elk jaar ongeveer 120.000 kinderen geboren. Twaalf procent daarvan wordt opgenomen op de dienst neonatologie en vier procent op de afdeling intensieve neonatologie (NIC). De meeste van deze kinderen zijn prematuur geboren, na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken (acht procent van de geboorten in 2020).

'De pasgeborenen kinderen op de dienst neonatologie moeten vaak lange tijd verblijven in het ziekenhuis. Die lange opname van de pasgeborene maakt het vaak erg moeilijk voor de ouders om een evenwicht te vinden tussen het dagelijkse leven en de zorg voor hun gehospitaliseerd kind', zegt Lanjri, die daarvoor verwijst naar een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Lanjri wil het extra geboorteverlof bij een langere hospitalisatie dat moeders nu al krijgen, doortrekken naar vaders en mee-ouders. Concreet stelt CD&V voor om hun geboorteverlof, dat vandaag 15 dagen bedraagt en vanaf 2023 20 dagen, te verlengen bij een hospitalisatie van meer dan zeven dagen. De vader of mee-ouder zou evenveel dagen extra krijgen als dat het kind gehospitaliseerd is. De verlenging is wel begrensd tot maximaal 24 weken. Een zelfde regeling is vandaag al van kracht voor de moederschapsrust. Voor CD&V moet de verlenging gelden voor iedereen: zelfstandigen, federale ambtenaren en werknemers in de privésector.

Het voorstel regelt tot slot ook dat de dagen van de verlenging van het geboorteverlof in het geval van een hospitalisatie ten laste worden genomen door het ziekenfonds of sociaal verzekeringsfonds waarbij de vader of mee-ouder aangesloten is.

