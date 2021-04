De Nederlandse bank Rabobank gaat per 1 juli een negatieve rente rekenen van 0,5 procent voor tegoeden van boven de 100.000 euro van zakelijke en particuliere klanten. Volgens de bank hangt de stap samen met de aanhoudend lage rente in de markt.

Voor particuliere klanten met een saldo tot en met 100.000 euro verandert er niets. Op particuliere spaar- en beleggersrekeningen vergoedt Rabobank tot en met 100.000 euro een rente van 0,01 procent. Met deze aanpassingen blijft 95,8 procent van alle particuliere en zakelijke klanten nog steeds gevrijwaard van negatieve rente, aldus Rabobank. De bank zegt de groep die geraakt wordt door negatieve rente zo klein mogelijk te willen houden en de drempel waarover het gaat zo hoog mogelijk, maar kan hier gezien de aanhoudende lage rentes geen garanties op geven.

Rabobank is ook actief in België, al kondigde Rabobank.be vorige maand aan dat ze zal verdwijnen van de Belgische en de Duitse markt. België en Duitsland waren de laatste Europese landen waar de bank naast Nederland nog actief was als spaarbank voor particulieren. Bij de Belgische bankdochter zijn er geen negatieve rentes op spaargeld, leert de website.

Ook andere banken in Nederland, ABN AMRO, ING en de Volksbank, kondigden onlangs aan om al vanaf een lager spaarsaldo negatieve rente te gaan rekenen per 1 juli.

Klanten van ING in Nederland en de Volksbank moeten over het bedrag boven 100.000 euro 0,5 procent rente betalen. ING België rekent zijn particuliere klanten met meer dan 250.000 euro spaargeld vanaf 1 juli een rente van 0,5 procent aan.

Klanten van ABN AMRO betalen vanaf 150.000 euro een half procent rente. Onder de Volksbank vallen de merken SNS, ASN Bank en RegioBank.

Het besluit van al deze banken om negatieve rente te rekenen hangt samen met de al langer geldende zeer lage rentes in Europa. Banken moeten zelf ook rente betalen over het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. De rente is al lange tijd extreem laag, omdat de ECB de kredietverstrekking wil stimuleren.

