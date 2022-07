Nu de zomervakantie halfweg is, hebben heel wat gezinnen al genoten van een deugddoende reis. Maar wat als uw hotelkamer al bewoond werd door een familie kakkerlakken? Of wat als uw gereserveerde huurauto onbestaande blijkt te zijn? Hierbij enkele tips.

De federale overheidsdienst Economie heeft in de eerste maanden van 2022 al 501 meldingen ontvangen over de reissector. In heel 2021 ging het om 537 klachten. Volgens de dienst is die stijging vooral te wijten aan de recente annulaties van vluchten door stakingen bij verschillende luchtvaartmaatschappijen. De meldingen gaan vooral over de rechten van de consument bij het stopzetten van de overeenkomst, de gebrekkige levering van de dienst en de gebrekkige kwaliteit van de dienst na verkoop.

Hoe kan ik aantonen dat de reis niet is verlopen zoals verwacht?

Verzamel altijd voldoende bewijsmateriaal waarmee de problemen kunnen worden aangetoond. Dat bewijs kan bestaan uit informatie uit het boekingscontracten of informatie op de website. Kijk zeker ook extra bijlages in e-mailberichten of per sms na. En maak gerust foto's van de familie kakkerlakken die niet in uw hotelkamer thuishoorde.

Moet ik meteen een klacht indienen?

De snelste en gemakkelijkste oplossing is proberen om het probleem rechtstreeks op te lossen met de andere partij. Als er een schikking wordt gevonden die voldoet aan uw verwachtingen, kan het toch nog een fijne reis worden. Het geschil moet zo niet langer aanslepen dan nodig.

Wat als een snelle oplossing uitblijft?

Als het probleem niet binnen een redelijke termijn opgelost raakt, dien dan een officiële klacht in bij het hotel, de vliegtuigmaatschappij, het reisbureau of de boekingswebsite. Maak daarnaast ook een melding van het probleem bij de federale overheidsdienst Economie. De Economische Inspectie kan de melding bekijken en eventueel een onderzoek openen naar de reisorganisator.

Neem ook zo snel mogelijk contact op met een bemiddelingsdienst die kan proberen om uw geschil op te lossen. Welke bemiddelingsdienst het beste geschikt is voor het geschil hangt af van de specifieke situatie, zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven.

Als ook een bemiddeling geen oplossing biedt, weet dan dat u altijd nog naar het gerecht kunt stappen. Bemiddelingsdiensten zijn gratis of bijna kosteloos. Een gerechtelijke procedure zal wel geld kosten.

Let er ook op dat de rechten die u als reiziger hebt, afhangen van het type reis dat u boekte. Met een pakketreis bent u bijvoorbeeld veel beter beschermd dan met een aparte vlucht of afzonderlijke reisdienst.

