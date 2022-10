De Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA) reikt voor het vijfde jaar op rij, in partnerschap met BNP Paribas Fortis, awards uit aan bedrijven die opmerkelijk gegroeid zijn dankzij de steun van investeerders.

De BVA vertegenwoordigt de gemeenschap van Belgische investeerders in niet-beursgenoteerde bedrijven (private equity). Dat kunnen zowel investeerders in startende of jonge bedrijven zijn, als investeerders in meer volwassen bedrijven. "Het partnerschap tussen ondernemers en investeerders werkt en investeringen in groei en innovatie dragen bij aan de creatie van werkgelegenheid en economische groei", zegt Sabine Vermassen, voorzitter van BVA.

Voor de Private Equity Awards nomineerde de BVA negen bedrijven in drie categorieën: venture capital, growth en buyout. "De jury heeft bedrijven geselecteerd waar managementteams, met de steun van een investeerder, een opmerkelijk parcours hebben afgelegd", vervolgt Raf Moons, hoofd van BNP Paribas Fortis Private Equity.

"De genomineerde bedrijven demonstreren de sterke groei van de sector", klinkt het in het persbericht. "In 2021 is er een record van 4.007 miljoen euro door private equity en venture-capitalfondsen geïnvesteerd in 415 Belgische bedrijven." De bedrijven werden geselecteerd op basis van criteria zoals duurzame groei, authentiek leiderschap en actief eigenaarschap.

Venture Award

De assurtech Qover haalde de bovenhand op Aerospacelab, een Belgische scale-up uit Louvain-la-Neuve die in 2018 werd opgericht, en Precirix, een biofarmabedrijf dat in 2014 ontstond als spin-off van de VUB.

Qover heeft samengewerkt met grote namen in de digitale economie om bijna 2 miljoen verzekerden te bereiken. Dat succes is grotendeels te danken aan private equity, zegt Quentin Colmant, medeoprichter en CEO van Qover. "Ik heb Qover in 2016 samen met Jean-Charles Velge opgericht. Wij richten ons op nieuwe spelers in de economie. We stellen onze klanten in staat verzekeringen te integreren in hun basisaanbod. Neem Cowboy, de specialist in elektrische fietsen. Ons verzekeringspakket is handig, want de klant hoeft het vakje bij de aankoop alleen maar aan te kruisen."

Welke verzekeringen biedt u aan?

QUENTIN COLMANT. "Wij passen ons aan de behoeften van onze klanten aan. Wij hebben bijvoorbeeld ongevallenverzekeringen ontwikkeld voor platforms als Deliveroo. De koeriers hebben een doeltreffende dekking in geval van ongeval of ziekte. Ons andere sterke punt is dat wij die spelers in de nieuwe economie oplossingen kunnen bieden die heel Europa bestrijken."

Welke rol heeft private equity gespeeld in de ontwikkeling van Qover?

COLMANT. "Dat onze verzekeringen bijna 2 miljoen mensen dekken, is te danken aan private equity en vooral durfkapitaal. Banken zijn terughoudend om start-ups te financieren. Enerzijds zijn de investeringen zwaar. Anderzijds zijn er geen historische gegevens waarnaar de bankier kan verwijzen."

Is het gemakkelijk om risicokapitaal te vinden?

COLMANT. "Structureel is het nu veel gemakkelijker om financiering te krijgen dan tien jaar geleden, aangezien de private-equitysector zich zeer goed heeft ontwikkeld. Momenteel is het ingewikkelder vanwege de economische en financiële context, maar dat is tijdelijk. Eigenlijk beschikt België over de drie belangrijkste ingrediënten voor de ontwikkeling van de nieuwe economie: een ontwikkelde infrastructuur, goede universiteiten en risicokapitaal. Het enige probleem is dat grote Belgische bedrijven en de overheid nog altijd terughoudend zijn om samen te werken met start-ups."

DAVE GOOSSENS CEO LANSWEEPER

Growth Award

Het verhaal van Lansweeper begon in 2004. Geert Moernaut ontwikkelde software om zichzelf tijd te besparen als IT system administrator en gemakkelijker het overzicht te bewaren over alle IT-systemen. Al snel groeide uit het hobbyproject een bedrijf. Nu werken er 300 mensen wereldwijd voor Lansweeper en gebruiken meer dan 20.000 klanten in 130 landen 's werelds meest geavanceerde platform voor het automatisch scannen en verzamelen van informatie over alle software, toestellen en gebruikers op een netwerk.

In 2018 stapte Dovesco in het kapitaal van Lansweeper. Dovesco is de private-equitypoot van de familiale holding Domo Investment Group van de vermogende familie van Jan De Clerck. Over de professionalisering onder de vleugels van Dovesco zei Lansweeper-CEO Dave Goossens in Trends: "De naamsbekendheid was beperkt tot een doelgroep van gespecialiseerde IT'ers. Er zat veel meer potentieel in de unieke technologie. We hebben eerst aan het product gesleuteld. Daarnaast hebben we zwaar geïnvesteerd in ons verkoopteam."

Dankzij de pandemie kan Lansweeper een stevig spurtje trekken. De voorbije vijf jaar is de omzet meer dan verviervoudigd. Het thuiswerken vormde voor veel bedrijven een uitdaging, ook voor de beveiliging van cruciale bedrijfsgegevens tegen cyberaanvallen. Veiligheid begint bij het in kaart brengen van de toestellen die verbonden zijn met het bedrijfsnetwerk. Dat is de specialiteit van Lansweeper.

Het bedrijf zet vooral in op organische groei, maar nam in 2020 ook zijn Italiaanse sectorgenoot Fing over, die gespecialiseerd is in mobiele applicaties en het internet der dingen. In 2021 nam het Amerikaanse fonds Insight Partners een minderheidsparticipatie in Lansweeper.

Efficy en Fedrus International, de twee andere genomineerde bedrijven, moesten de duimen leggen. Efficy biedt een complete crm-oplossing aan die aan elke organisatie aangepast kan worden. Fedrus International produceert en verdeelt zink en rubber voor de aankleding van daken en gevels.

Buy-out Award

Robin List richtte in 2008 Sylphar op, gevestigd in Deurle. Het is een spin-off van Remedent, met het hoofdkwartier in Gent en een beursnotering in de Verenigde Staten, dat gespecialiseerd is in producten voor tandverzorging en cosmetica.

Sylphar ontwikkelt producten die de tanden wit maken, met iWhite als belangrijkste merk. Het bedrijf heeft ook producten die huid- en mondproblemen bestrijden, zoals Remescar (littekens, wallen en rimpels), Herpatch (koortsblazen en aften) en Shur (slechte adem).

In 2017 loste het ene investeringsfonds, Vendis Capital, het andere, Concordia, als aandeelhouder af. Het doel voor Sylphar is de grootste te worden in bepaalde niches en landen door overnames of organische groei. Vendis helpt overnameprooien te zoeken en sneller dan de sector te groeien. Tussen 2017 en 2021 ging de omzet en het personeelsbestand maal drie.

In 2018 ging Sylphar een partnerschap aan met Pro Teeth Withening (tanden bleken) en Nutravita (supplementen). In 2019 nam het bedrijf de merken Axitrans en Axideo (behandeling van hyperactieve zweetklieren) over van het Waalse Vésale Pharma. In 2020 kocht Sylphar het Duitse Alpha Foods. Het bedrijf had zichzelf opgetuigd voor de verkoop in 2021 aan het Zweedse Karo Pharma. "We zijn blij dat we met Vendis hebben kunnen samenwerken en dat we samen Sylphar hebben kunnen transformeren tot een digital first-merkenbedrijf", reageerde Robin List op de deal in een persbericht.

Met House of HR, waarvan Bain Capital voor enkele miljarden een meerderheidsbelang kocht, en de producent van luxekaarsen Baobab Collection, waar Filip Balcaens Baltisse in investeerde, was de concurrentie niet min.

ROBIN LIST CEO SYLPHAR

