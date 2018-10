Prijskaartjes ontbreken vaak bij bakkers, slagers en in cafés

De economische inspectie ging begin dit jaar langs in 819 handelszaken. Daaruit bleek dat in 314 zaken, of 38 procent, de prijzen niet correct werden aangeduid. Vooral bij bakkers (48 procent niet in orde), in de horeca (42 procent), in schoonheidssalons (36 procent) en bij begrafenisondernemingen (34 procent) werden tekortkomingen vastgesteld.

Meestal wordt de prijs helemaal niet aangeduid. Soms ontbreekt de prijs per kilogram (bijvoorbeeld bij slagers), of wordt de totaalprijs - inclusief btw - niet vermeld. In horecazaken stellen inspecteurs meestal vast dat de prijzen niet worden geafficheerd aan de ingang. Bij een tweede controle van de zaken wordt alles meestal wel correct aangeduid.

'Consumenten moeten in een handelszaak klaar en duidelijk kunnen zien hoeveel een product kost', zegt minister Peeters. 'Dat laat hen toe om prijzen te vergelijken en zorgt ervoor dat ze niet voor onaangename verrassingen komen te staan aan de kassa.' De inspectiediensten zullen gerichte controles blijven uitvoeren.