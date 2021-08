De prijs van aluminium is naar het hoogste peil gestegen in ruim drie jaar, door de grote vraag vanwege het economisch herstel van de coronacrisis. Ook problemen in de toeleveringsketen drijven de prijs van het metaal verder op.

Op de Londense metaalmarkt steeg de aluminiumprijs naar 2.629 dollar per ton, omgerekend 2.237 euro. Daarmee werd het hoogste niveau aangetikt sinds april 2018. Door de sterke vraag naar bijvoorbeeld auto's en andere consumentengoederen is aluminium dit jaar al 32 procent in prijs gestegen.

Voorts speelt ook een brand bij een grote fabriek voor het verwerken van de grondstof voor aluminium in Jamaica een rol bij het aanjagen van de prijs. Ook zou China de aluminiumproductie kunnen gaan verlagen om zo de uitstoot terug te dringen. China is 's werelds grootste producent van het metaal.

