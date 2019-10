Vlaanderen geeft vanaf 1 januari geen premies meer voor elektrische wagens. Dat heeft de regering vrijdag beslist. De premies schoten hun doel voorbij, is te horen bij het kabinet van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Wie ten laatste op 31 december een elektrische wagen bestelt, kan nog genieten van de premie van maximaal 4.000 euro. Elektrische auto's worden echter slechts in een minderheid van de gevallen door particulieren aangekocht. Voor de 3.648 verkochte elektrische wagens in 2018 werden daarom slechts 415 premies aangevraagd. De maatregel heeft de verwachtingen dus niet ingelost, is vrijdag te horen.

Nochtans worden er dit jaar weer meer premies aangevraagd. Uit cijfers van de vorige Energieminister Lydia Peeters (Open Vld) bleek dat het in de eerste helft van dit jaar al ging om 593, tegenover de 415 in heel 2018. Er werd al 2,2 miljoen euro uitgekeerd in de eerste jaarhelft.

Peeters drong er eerder dit jaar nog op aan om de premie te verlengen, om de doelstelling van 7,5 procent elektrische voertuigen tegen eind 2020 te halen. N-VA was echter geen fan van de aanmoediging. Toenmalig fractieleider Matthias Diependaele (N-VA) noemde het een cadeautje en stelde voor om het geld voor de premie te investeren in meer omkadering zoals laadinfrastructuur.