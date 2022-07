Er komt dit jaar nog een bijkomende overschrijding van de spilindex, in december. Dat verwacht het Federaal Planbureau. Reden is de torenhoge inflatie. Door de overschrijding van de spilindex stijgen de uitkeringen en ambtenarenlonen met 2 procent.

Ook in maart 2023 zou de spilindex nog eens worden overschreden. Dat betekent dat op bijna anderhalf jaar tijd de uitkeringen en de ambtenarenlonen zes maal met telkens 2 procent zouden worden verhoogd.

Het Planbureau verwacht een gemiddelde jaarinflatie dit jaar van 8,5 procent. Een maand geleden schatte het Planbureau de inflatie nog op 8,1 procent. Voor volgend jaar wordt een inflatie verwacht van 4,4 procent, tegen 3,5 procent in eerdere prognoses.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert van april. Daarvoor waren er ook al overschrijdingen in december 2021 en februari 2022. De volgende is gepland voor augustus. Dat is een maand vroeger dan verwacht. Daarna volgen december 2022 en maart 2023, zo verwacht het Planbureau.

Hogere lonen

Bij een overschrijding van de spilindex worden de uitkeringen een maand later met 2 procent verhoogd. De weddes van de ambtenaren volgen nog een maand later. Met andere woorden: de uitkeringen en weddes van het overheidspersoneel zullen op anderhalf jaar tijd zes keer zijn geïndexeerd.

Niet alleen de weddes van de ambtenaren gaan omhoog met de inflatie. Een hoge inflatie betekent ook dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor anderen dan weer een keer per jaar. Maar ook bijvoorbeeld het vakantiegeld, eindejaars- en andere premies en een hele resem aanvullende pensioenplannen stijgen mee met de inflatie

Ook in maart 2023 zou de spilindex nog eens worden overschreden. Dat betekent dat op bijna anderhalf jaar tijd de uitkeringen en de ambtenarenlonen zes maal met telkens 2 procent zouden worden verhoogd. Het Planbureau verwacht een gemiddelde jaarinflatie dit jaar van 8,5 procent. Een maand geleden schatte het Planbureau de inflatie nog op 8,1 procent. Voor volgend jaar wordt een inflatie verwacht van 4,4 procent, tegen 3,5 procent in eerdere prognoses. De laatste overschrijding van de spilindex dateert van april. Daarvoor waren er ook al overschrijdingen in december 2021 en februari 2022. De volgende is gepland voor augustus. Dat is een maand vroeger dan verwacht. Daarna volgen december 2022 en maart 2023, zo verwacht het Planbureau. Bij een overschrijding van de spilindex worden de uitkeringen een maand later met 2 procent verhoogd. De weddes van de ambtenaren volgen nog een maand later. Met andere woorden: de uitkeringen en weddes van het overheidspersoneel zullen op anderhalf jaar tijd zes keer zijn geïndexeerd. Niet alleen de weddes van de ambtenaren gaan omhoog met de inflatie. Een hoge inflatie betekent ook dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor anderen dan weer een keer per jaar. Maar ook bijvoorbeeld het vakantiegeld, eindejaars- en andere premies en een hele resem aanvullende pensioenplannen stijgen mee met de inflatie