Pieter Timmermans (VBO): 'Er is wel degelijk marge voor extra koopkracht de komende jaren'

Er zal de komende twee jaar wel degelijk marge zijn voor extra koopkracht. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Maar, zo waarschuwt de grootste werkgeversorganisatie van het land, die marge kan niet de concurrentiekracht van de bedrijven ondermijnen. Daarmee reageert het VBO op verklaringen van de de socialistische vakbond. Die luidt de noodklok, omdat de nieuwe loonwet dreigt te zorgen voor geen enkele marge voor extra koopkracht.

'Fake news', aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. 'Er zal marge zijn', verzekert hij. 'Maar het domste wat we kunnen doen is de nieuwe loonwet niet respecteren', waarschuwt de VBO-topman. 'Dus ja, er zal marge zijn. Maar neen, er zal geen marge zijn die de concurrentiekracht van de bedrijven ondermijnt', voegt hij eraan toe.

Timmermans hoopt dat de sociale partners in januari tot een loonakkoord kunnen komen. 'Waar een wil is, is een weg. Het zou een goede zaak zijn indien de sociale partners tot een akkoord komen. Dat zou zowel de werknemers als de werkgevers houvast geven'. Zal dat een antwoord geven op de maatschappelijke beweging van de 'gele hesjes', die juist bijkomende koopkracht eisen?

'Het is geen makkelijke boodschap', erkent Timmermans. 'Maar we moeten toch kunnen uitleggen dat een job de beste garantie is op koopkracht, en dat je job verliezen dat niet is.' Een mogelijk antwoord op de onvrede bij de 'gele hesjes' kan de welvaartsenveloppe van 600 miljoen euro zijn die de komende twee jaar moet worden verdeeld, zo denkt Timmermans. 'Ofwel delen we die lineair uit. Ofwel verdelen we die doelgericht. En kijken we bijvoorbeeld waar de grootste armoederisico's zijn', besluit hij.