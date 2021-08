In september doet de bevoegde minister een voorstel tot pensioenhervorming. De levensverzekeraar NN geeft nu al zes tips voor 'een upgrade' van dat systeem.

1 Vrijwillige pensioensplit bij scheiding

Wanneer iemand een stap opzijzet voor de carrière van zijn partner, heeft die keuze een impact op zijn of haar wettelijke en aanvullende pensioen. Met een vrijwillige pensioensplit kunnen de partners op voorhand opgebouwde pensioenrechten gelijk over elkaar verdelen.

2 Financiële stimuli om langer te werken

Elk jaar dat mensen meer of minder werken dan de pensioenleeftijd, moet zwaarder wegen. Alle jaren moeten meetellen, ook voor wie meer dan 45 jaar werkt.

3 Lagere belasting voor wie langer werkt

Maak de uitbetaling van het aanvullend pensioen pas mogelijk vanaf de wettelijke pensioenleeftijd. Wie langer dan de pensioenleeftijd werkt, moet meer aanvullend pensioen krijgen. Dat kan door de eindbelasting te verlagen.

4 Stel rente-uitkeringen voorop

In België kiest bijna iedereen voor een uitkering in kapitaal. Rente-uitkeringen beschermen beter tegen de stijging van de levensduurte.

5 Laat voortzetting van aanvullend pensioen toe

De verplichte uitkering van het aanvullend pensioen bij de pensionering kan op een slecht moment vallen, zoals na een slecht beursjaar.

6 Vereenvoudig de 80 procentregel

Volgens die regel mag het wettelijke en het aanvullende pensioen samen niet hoger zijn dan 80 procent van de laatste normale brutobezoldiging.

