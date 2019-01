Weinig Belgen kiezen voor hoger plafond pensioensparen

De regering voerde vorig jaar een tweede plafond in. Pensioenspaarders kregen de keuze: of ze sparen tot 960 euro met een belastingvermindering van 30 procent, of ze sparen tot maximaal 1.230 euro met een fiscale aftrek van 25 procent.

Wie echter tussen 960 en 1.152 euro bijstortte, kwam in een fiscale valstrik terecht en deed minder belastingvoordeel dan wie 960 euro stortte.

Weinig Belgen hebben in het eerste jaar van de maatregel al extra gespaard, blijkt nu. Bank-verzekeraar KBC meldt dat amper 4 procent van de klanten met een pensioenspaarrekening gespaard heeft tot het hoogste plafond. Bij ING is dat 2 procent, en BNP Paribas Fortis en Belfius houden het op een 'zeer beperkt' aantal klanten. Belfius merkt daarbij op dat de meeste klanten die kiezen voor het hogere plafond, 50-plussers zijn.

Dit jaar komen overigens iets hogere stortingen in aanmerking voor de belastingvermindering. Het gaat dan om maximaal 980 euro met een fiscaal voordeel van 30 procent of maximaal 1.260 euro met een belastingaftrek van 25 procent.