'We mogen het halftijds pensioen niet overhaast invoeren'

De federale minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), hoopt uiterlijk in januari 2020 en op zijn vroegst in juli 2019 een halftijds pensioen in te voeren. Specialisten vinden dat de minister de kar voor het paard spant en dat eerst een ingrijpendere hervorming van het pensioen nodig is.