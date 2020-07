Ruim een jaar nadat de formule gelanceerd werd, hebben amper enkele honderden werknemers beslist een vrij aanvullend pensioen op te bouwen.

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPH) geeft werknemers die geen aanvullend pensioen hebben via hun werkgever de mogelijkheid om toch een tweede pijler op te bouwen. Op die manier kunnen werknemers sinds de lente van 2019 zelf beslissen een deel van hun loon in te ruilen voor de belofte van een aanvullend pensioen later. Maar uit een rondvraag van de Franstalige krant Le Soir blijkt dat de formule weinig succes heeft

De krant meldt dat amper drie verzekeringsmaatschappijen het VAPH aanbieden. Bij Axa werden 550 contracten ondertekend, bij Belfius zijn dat er 11 en werden 21 offertes opgestuurd. Allianz, de derde verzekeraar, communiceert geen cijfers.

'Het systeem heeft weinig succes, maar het gaat ook maar om een beperkt aantal werknemers. Sommigen van hen hebben niet veel financiële middelen en voor hen is een pensioen opbouwen geen prioriteit', zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse, juridisch adviseur bij hr-dienstverlener SD Worx. In 2019 beschikte inderdaad driekwart van de werknemers (3.187.000 werknemers) over een collectief aanvullend pensioen via de werkgever.

Volgens bank-verzekeraar Belfius zorgt de formule van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPH) zelf voor weinig enthousiasme bij werknemers. 'Volgens ons weegt de complexiteit van het proces, waarbij zowel de werknemer, de werkgever als de verzekeraars betrokken zijn, op het succes van deze formule', aldus de bank-verzekeraar.

Op het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) weigert men over een mislukking te spreken en zijn er geen plannen om het systeem te veranderen. Het doel blijft om werknemers aan te moedigen om een collectief pensioenplan aan te bieden en het VAPH moet daarop een aanvulling blijven, klinkt het.

