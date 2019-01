Ruim 13.000 aanvragen om studiejaren af te kopen voor beter pensioen

Wie later meer pensioen wil krijgen, kan sinds december 2017 zijn studiejaren tegen een voordeeltarief afkopen. De afgekochte jaren tellen dan mee in de berekening van het pensioenbedrag. Ambtenaren kunnen op mypension.be een berekening laten maken met of zonder afkopen, werknemers zullen dat ten laatste over enkele weken ook kunnen.

Een jaar na de invoering hadden 7.418 ambtenaren en 5.789 werknemers een aanvraag gedaan. 'Deze maatregel is ontegensprekelijk een succes', zegt de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, die verwacht dat het aantal zal blijven toenemen tot het einde van de overgangsperiode op 30 november 2020.

De maatregel heeft wel nog niet de verhoopte opbrengst in de staatskas gebracht. In september rekende de regering nog op 25 miljoen euro aan bijdragen in 2018, maar begin december stond de teller nog maar op 7,2 miljoen euro.

De woordvoerder van Bacquelaine wijst erop dat veel mensen wel al een aanvraag hebben ingediend, maar dat nog maar 15,7 procent al heeft betaald. Er is dus nog veel geld op komst.