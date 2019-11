Pensioensparen: wat mogen we verwachten van 2020?

De Belgische pensioenspaarders verdienden in 2019 ongeveer 13 euro op elke 100 euro die ze in een fonds opzij hebben staan. We vroegen de beheerders van onze pensioenspaarcenten om hun glazen bol op te blinken en naar best vermogen te voorspellen wat de toekomst brengt.

De mix van obligaties en aandelen heeft zeer goed gerendeerd sinds de oprichting van de eerste pensioenspaarfondsen in februari 1987. "We kunnen van obligaties niet hetzelfde rendement verwachten als de voorbije dertig jaar, waarin de inflatie en de rente alleen maar afnamen", waarschuwt Pierre Nicolas van vermogensbeheerder NN IP, de beheerder van Star Fund dat onder meer door ING verdeeld wordt.

