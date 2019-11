Het beste pensioenspaarfonds verdiende in de eerste tien maanden van het jaar bijna 17 euro op elke 100 euro die aan het fonds werd toevertrouwd. Bij het slechtste fonds bedraagt de winst iets meer dan 8 euro op 100 euro. Het ziet ernaar uit dat 2019 een grand cru-jaar voor pensioenspaarders wordt.

De Belgische pensioenspaarfondsen wonnen bijna 13 procent sinds Nieuwjaar. Het Argenta Pensioenspaarfonds trekt de kop in 2019. "Ik denk niet dat iemand had verwacht dat 2019 zo'n goed jaar ging worden. Ik had hier eind vorig jaar meteen voor getekend", reageert beheerder Johan Van Geeteruyen.

...